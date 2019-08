‘El PAN es una opción Fuerte para gobernar’

En la encomienda que inicia en la dirigencia municipal del PAN, Felipe Soto dejó en claro que los comicios no serán sencillos, para renovar Congreso y luego el ayuntamiento, pero el partido va con toda su gente y la fortaleza de sus más de 14 mil votos duros de inicio, afirmó el nuevo dirigente.Dijo que no es sencillo, pues cada campaña tiene sus problemáticas y sobre eso hay que trabajar, además de cumplir con la equidad de género.Soto Septién también convocó a los empresarios, comerciantes e industriales que son afines al PAN, que no están de acuerdo en cómo se hacen muchas cosas a nivel local y estatal.“Los empresarios son bienvenidos a participar. El partido esta abierto para participar y apoyar al panismo y sus ideales, por ello los convoco a pertencer y que aporten ideas, porque por mi lado buscaré que ellos se adhieran al partido y que trabajen”, señaló el nuevo dirigente.Explicó que hacia el interior del partido, en lo municipal, lo primero es fortalecer la comunicación, que haya una buena comunicación entre la membresía para que el partido crezca y los militantes se interesen.“Que no haya diferencias entre los militantes, que no es fácil, pero hay que buscar unificar criterios y se hará poco a poco. Que aporten ideas y que el partido crezca con todos juntos. Que se diseñen tácticas entre todos los militantes”, apuntó.El nuevo dirigente convocó a los mas de 14 mil ciudadanos que han votado por el partido a seguir en ese apoyo, que siempre están presentes y que defiendan al partido con su voto y el reto es superar esos número y hay que avanzar.Dejó en claro que el panismo si es una excelente opción para gobernar Piedras Negras, pero eso se verá una vez llegados los tiempos de renovar elayuntamiento.El recién electo dirigente municipal del PAN en Piedras Negras, Felipe Soto Septién, señaló que uno de los proyectos internos que pondrá en marcha una vez ratificado su triunfo en esta contienda, será el busca una nueva sede, más adecuada, para el partido y que esta pueda ser más céntrica, mejor ubicada para que los militantes y simpatizantes se acerquen al instituto.“Dentro de los proyectos está el reubicar la sede del partido hacia un lugar más céntrico, mejor ubicado, en donde los militantes lo vean más y puedan acudir a las reuniones con mayor facilidad”, dijo.También señaló que en Piedras Negras el PAN necesidad orden interno, buscar objetivos claros cerca de la comunidad, militantes que fortalezcan al partido, pero sobre todo estar muy cerca de la ciudadanía.Señaló que van a abrir a la militancia la directiva, para que estos interesados se adhieran a los trabajos y aporten su esfuerzo.