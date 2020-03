El PAN propone beneficios fiscales para apoyar la economía

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Frente a la crisis en salud y económica que afecta a Coahuila, el PAN propone otorgar beneficios fiscales de hasta un 50% en el pago de impuestos, derechos y contribuciones a las empresas y comercios, y en general a todos los generadores de empleo y autoempleo, así como al ciudadano común.



Por ahora, el Artículo 383 del Código Financiero para los Municipios y el Artículo 101 del Código Municipal fijan topes del 30% de beneficio, porcentajes que están por debajo de lo que aplica en otros estados, explicó la diputada María Eugenia Cazares Martínez.



Refirió que México vive una situación complicada por el desplome en el precio del barril de petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y la pandemia del coronavirus, lo que impacta a la actividad comercial, productiva y de servicios.



En años pasados, algunos municipios determinaron otorgar estímulos de hasta un 50%, sin embargo, no fueron aplicables porque a Auditoría Superior del Estado hizo observaciones en contrario, al no estar contemplados por ley.



“Es el momento de que no haya observaciones, de que todo mundo tenga la posibilidad de aplicar hasta un 50% sin ningún problema, ayudando al ciudadano, y que además, en caso muy específicos pueda ser de hasta el 100%”.



Con las medidas de distanciamiento social, la actividad productiva, comercial y de servicios se frenó, lo que representa un gran impacto económico negativo, de ahí la necesidad de apoyar con facilidades en los pagos de impuestos, derechos y contribuciones.



Confía en que, por las circunstancias que atraviesa Coahuila, la iniciativa pronto sea dictaminada en comisiones para su valoración y aprobación en el Pleno del Congreso del Estado.