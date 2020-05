El PAN propone facultar al Congreso de la Unión para destituir al Presidente

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PAN propone reformar el Artículo 86 de la Constitución Mexicana, para establecer la facultad legal de destituir al Presidente de la República por incapacidad o por enfermedad mental para dirigir al país.



El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño recriminó la necedad de Andrés Manuel López Obrador, que confronta y divide a la sociedad, “al dejarse guiar por una ideología retrógrada y degradante que no tiene sustento, ideología que peligrosamente nos puede llevar a un estallido social”.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local, señaló que es deber de los ciudadanos velar porque quien ocupe la Presidencia de la República, reúna los requisitos de liderazgo propositivo, inteligencia y moralidad, respeto a las instituciones y obediencia a las leyes.



Tampoco debe cometer abusos y arbitrariedades, despilfarrar los fondos públicos, ni cancelar ni invalidar proyectos benéficos para el empleo.



“Y que no se deje llevar por telarañas de ideologías fracasadas del pasado, que evite llevar a la ruina a este país, que no padezca en su persona los vicios de la mentira, la soberbia, la egolatría y el culto megalómano hacia su persona, que no pretenda acallar a la opinión pública cuando no le favorece a sus propósitos”.



Tampoco debe obedecer a pensamientos ideológicos mezquinos, ni de división de clase, ni de ideologías extremistas.



“México requiere un Presidente que sea un estadista y no una persona que se siente semidiós, pues solo ha demostrado ser un personaje al que le falta carácter, criterio, sensibilidad, preparación y visión de estado, lo cual provoca vacío de autoridad que conduce a una catástrofe”.



Muchos mexicanos, dijo, han fallecido por su incapacidad manifiesta de gobernar, al no atender oportuna y eficientemente la pandemia que estamos viviendo y tampoco hace algo efectivo para aliviar la crisis económica devastadora que ya llevó a la pérdida de miles de empleos y a la quiebra de muchas empresas.



Adición al Artículo 86 de la Constitución Mexicana:



-Se podrá destituir al Presidente de la República en funciones, por incapacidad o enfermedad mental manifiesta o declarada por un comité de médicos especializados, que le impida ejercer el cargo.



-Deberá ser validada y sancionada por la mayoría absoluta de votos del Congreso de la Unión, cuando concurriesen cuando menos las dos terceras partes del número total de los miembros de cada cámara.



-De ser el caso, nombrará un Presidente Interino, en un término no mayor de 60 días, debiendo el Secretario de Gobernación, asumir provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.



-La conducción de la Nación, solo emocionalmente equilibrada.