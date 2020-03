El Papa concede indulgencia plenaria a todos los fieles en peligro de muerte

Escuchar Nota

El Vaticano.- Ante la pandemia de coronavirus, la situación de cuarentena y la angustia de ancianos y enfermos, el Papa Francisco ha concedido este viernes indulgencia plenaria -con el perdón de todos los pecados y remisión de la pena temporal- a todas las personas en peligro de muerte por cualquier motivo, sin necesidad de confesión ni de ningún requisito especial, según informa la Penitenciaría Apostólica.



El Papa concede también "indulgencias especiales a todos los fieles contagiados de la enfermedad Covid-19, conocido como coronavirus, así como a los trabajadores sanitarios, a los familiares y a todos quienes los cuidan, del modo que sea, incluida la oración".



La indulgencia plenaria en peligro de muerte no requiere ninguna acción especial por parte del moribundo, mientras que la indulgencia especial requiere seguir alguna de las celebraciones religiosas en "streaming" o, sencillamente, unas breves oraciones en privado: un Credo, un Padre Nuestro y una piadosa invocación a l Virgen.



A las siete de la mañana, en la homilía de su misa transmitida en "streaming" en el canal de YouTube del Vaticano, el Papa se había referido a la imposibilidad práctica de confesarse por cuarentena o enfermedad.



En esa situación aconsejaba "hacer lo que dice el Catecismo. Es muy claro: si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, que es tu padre, dile la verdad de lo que has hecho mal, pídele perdón con todo el corazón y prométele: ‘después me confesaré, pero perdóname ahora’". Mediante esa petición de perdón a solas "volverás enseguida a la gracia de Dios".



El Santo Padre había insistido en que "como nos enseña el Catecismo, tú mismo puedes acercarte al perdón de Dios sin tener a mano un sacerdote. Este el es el momento apropiado. Un acto de dolor bien hecho y nuestra alma volverá a ser blanca como la nueve".



Francisco salía al paso de la preocupación de muchas personas, sobre todo ancianas, en estos momentos de angustia, y también del peligro de contagio involuntario.



En Italia han fallecido ya 28 sacerdotes contagiados de coronavirus en la atención de enfermos y que, sin querer, pueden haber contagiado a otras personas.



En la misa, el Papa había rezado por los sacerdotes del norte del país -epicentro de una catástrofe que ha costado ya más vidas que en China por la elevada media de edad- "y también por las autoridades, pues no es fácil gestionar este momento y sufren incomprensiones".



Había añadido que "ya sean médicos, personal hospitalario, voluntarios sanitarios y autoridades, en este momento rezamos por ellos, pues son las columnas que nos ayudan a salir adelante y nos defienden en esta crisis".



En una entrevista a un diario del norte de Italia, el Papa ha manifiestado su agradecimiento "a todos estos enfermeros y enfermeras, médicos y voluntarios que, a pesar del extraordinario cansancio, se inclinan con paciencia y bondad de corazón para suplir la ausencia obligada de los familiares".