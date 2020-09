El papa Francisco celebra primera audiencia pública tras 6 meses suspendidas por el Covid

Escuchar Nota



“La actual pandemia ha destacado nuestra interdependencia: Todos estamos conectados entre nosotros, para bien o para mal”, dijo el papa.



“Para salir de esta crisis mejores que antes, debemos hacerlo juntos, todos nosotros, en solidaridad”, añadió.



"Un mes después de la tragedia que castigó la ciudad de Beirut, pienso de nuevo en el querido Líbano, en su población particularmente puesta a prueba", dijo el papa, sujetando en la mano la bandera del país, entregada durante la audiencia por un joven sacerdote maronita.



"Frente a los dramas repetidos que los habitantes de esta tierra han vivido, tomamos conciencia del extremo peligro que amenaza la propia existencia del país. Líbano no puede ser abandonado a su suerte", insistió el papa.



"Durante 100 años, Líbano fue un país de esperanza. En los periodos más oscuros de su historia, los libaneses mantuvieron su fe en Dios y demostraron su capacidad de hacer de su tierra un lugar de tolerancia, respeto y cohabitación único en la región", alabó Francisco.



"Líbano hoy es más que un Estado, es un mensaje de libertad y un ejemplo de pluralismo tanto para Oriente como para Occidente" y "por el bien del país pero también del mundo, no podemos permitirnos perder ese patrimonio", agregó.



El papadel coronavirus.FranciscoUnosen el patio vaticano de San Dámaso.Bajo estrictas medidas de seguridad,y debían llevar mascarilla., se mantuvo a una distancia segura de los asistentes, que coreaban y le saludaban.Líbano, enfrentado a "un peligro extremo", no puede ser "abandonado a su suerte", pidió el miércoles el papa Francisco, en un largo mensaje dedicado al país tras su audiencia general.El papa pidió a los creyentes del mundo "una jornada universal de ayuno y oración por Líbano el próximo viernes 4 de septiembre", cuando se cumpla un mes de la terrible explosión en el puerto de Beirut que devastó la capital y en la que murieron al menos 188 personas.Para esta fecha, Francisco enviará a Líbano a su mano derecha y secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.El papa instó a los responsables políticos libaneses y a los líderes del país a "implicarse con sinceridad y transparencia en la reconstrucción, dejando de lado los intereses partidarios y teniendo en mente el bien común y el futuro de la nación".Paralelamente,y "ayudarlo a salir de esta grave crisis".Dirigiéndose a los habitantes del Líbano, el papa les dijo: "Recobren el valor, hermanos", "no abandonen sus casas y sus herencia".Estay con público desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Unas 500 personas, con mascarillas de protección, pudieron asistir al acto, celebrado en un patio del palacio episcopal y no en la inmensa plaza de San Pedro.