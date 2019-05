El partido de Merkel, sumido en conflicto con youtubers

La que previsiblemente será la sucesora de la canciller alemana, Angela Merkel, se vio atrapada en una polémica este martes por calificar de “manipulación electoral” el llamado de los youtuberos a votar en las europeas contra los partidos en el poder, en nombre del cambio climático.Annegret Kramp-Karrenbauer, que sucedió a Angela Merkel al frente de los democratacristianos de la CDU en diciembre, realizó el controvertido comentario sobre un youtubero en boga al analizar el resultado de las elecciones europeas del domingo.Su partido registró, pese a haber quedado en primer puesto, el peor resultado de su historia; mientras que los socialdemócratas -sus socios en el gobierno- sufrieron un duro golpe y quedaron por detrás de los Verdes. Unos resultados que hicieron aflorar las dudas sobre la supervivencia del Ejecutivo a medio plazo.Para la líder de la CDU, esos resultados se deben sobre todo a un video realizado por decenas de youtuberos que denunciaron el balance del gobierno en materia medioambiental, mientras que Alemania no cumplió con sus objetivos de reducción de gases con efecto invernadero.“¿Cómo reaccionaría el país si 70 diarios pidieran juntos, dos días antes de las elecciones, que se votara contra la CDU y el SPD? Esto habría sido manipulación electoral”, denunció Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), que sugirió que se impongan normas “en el mundo digital”.Las etiquetas “censura” y “AKKdimisión” no tardaron en marcar tendencia en Twitter.Los adversarios políticos de Kramp-Karrenbauer también denunciaron el llamado, como el jefe de los liberales del FDP Christian Lindner, que lo juzgaron “apenas creíble”.AKK intentó precisar sus declaraciones en Twitter, y dijo que se refería a “normas para las campañas electorales”, al tiempo que consideró “absurdo” que se la quiera acusar de “querer regular la libertad de expresión”.“¿Pero si no debatimos a fondo antes de las elecciones, ¿cuándo podemos hacerlo? ¿Kramp-Karrenbauer quiere un monopolio de los partidos en la formación de la opinión pública? ¿O acaso pretende que los únicos que expresen su opinión sean los que no tienen influencia?”, ironizó la revista Der Spiegel.La polémica ilustra lo difícil que lo tienen los partidos tradicionales frente a la juventud en una Alemania envejecida.Al principio, hace una semana, la CDU intentó ignorar y luego denigrar al conocido youtubero Rezo, que en un video llamado “La destrucción de la CDU” desmontaba sus políticas, que tildó de antimedioambientales y de favorecer a los ricos y a los jubilados. En ese momento, la líder conservadora lo acusó de querer ganar dinero a base de “clics”, pese a que Rezo hubiera suspendido la publicidad en ese video.Cuando el video se volvió viral -12 millones de visionados ese día, la CDU intentó mejorar su imagen invitando al youtubero a reunirse con la formación.Pero, como respuesta, Rezo, asociado a decenas de youtuberos con millones de abonados, difundió un segundo video en el que instaba a votar contra la CDU y el SPD en las europeas.Aunque resulta complicado saber si el llamado de Rezo surtió efecto, el análisis poselectoral de las elecciones europeas demuestra que la CDU perdió el voto de los jóvenes y cuenta con cómodos márgenes entre los mayores de 60 años, una franja de edad en plena expansión a la que ya pertenece el 36% del electorado.En cambio, los Verdes, que quedaron en segunda posición, lideran en todas las edades hasta los 44 años, con un avance notable entre los menores de 30 años.Una brecha generacional que todavía se hace más visible con la creciente popularidad de los “Viernes por el futuro”, unas manifestaciones de jóvenes que dejan de ir a la escuela todos los viernes por la mañana para manifestarse y reclamar políticas contra el cambio climático.Los democratacristianos criticaron la movilización, con un deje de paternalismo, defendiendo que la asistencia a la escuela es “obligatoria”.