El peligroso destino turístico que se puso de moda en Uruguay

"NUEVA CARRARA"



Por las fotos que circulan de esa localidad en Maldonado.



Qué onda este lugar, lo tenían escondido? pic.twitter.com/keFPyTYQzW — ¿Por qué es tendencia? URUGUAY (@porqtendenciauy) January 4, 2021

Los carteles se supone que dice "no pasar peligro de voladuras" y "propiedad privada". Ni siquiera están yendo por el mirador habilitado de nueva carrara.

Y esto es lo que pasa cuando no se gestiona ni se preeve un atractivo turístico. pic.twitter.com/928Y5ZF17o — Jendo x el uruwhy (@outxfworld) January 3, 2021

Es un espejo de agua pero en un predio privado, en estos casos la Dinama no realiza controles de calidad de agua. — Gerardo Amarilla (@GerardoAmarilla) January 3, 2021

-Antes de meterse en Nueva Carrara



- Después de meterse en Nueva Carrara pic.twitter.com/5hSqj6qY3z — Floki (@FacuN3t) January 3, 2021

-Papá, ¿me llevás a sacarme fotos en la Nueva Carrara? pic.twitter.com/KKUXgbAaDV — Diego Silva (@diegosilva_lolo) January 3, 2021

La imposibilidad de salir del país durante el verano austral hace que muchos turistas del sur de Sudamérica se vuelquen a conocer nuevos destinos turísticos dentro de sus territorios. Fue así que, aun cuando se trata de unes un pequeño poblado de menos de 200 habitantes ubicadoy ubicado a unos 45 kilómetros de Punta del Este, el principal balneario uruguayo.Su historia se remonta al, cuando la zona. De hecho, el nombre de la cantera obedece a la calidad del mármol que se extraía de allí y que podía ser comparado al de la localidad italiana de Carrara.Por su calidad, el mármol surgido de la cantera del este de Uruguay fue utilizado para la—sede del Poder Legislativo uruguayo—, una de las obras edilicias más importantes del siglo XX en el país sudamericano. En esa época la explotación de la cantera estaba en manos de la, que también hacía exportaciones hacia Argentina y que en 1937 vendió el yacimiento a la Compañía Nacional de Cementos S.A., que continúa la gestión hasta la actualidad.Esa combinación produce una imagen muy atractiva, por lo que las autoridades del Municipio de, la ciudad más cercana,que, en los últimos años, visitaban las estancias turísticas cercanas.Sin embargo, las autoridades no imaginarían la explosión turística que llegaría a finales de 2020. Casi como un fenómeno viral,. Cada publicación impactaba por la belleza del paisaje y generaba un sinfín de comentarios de otros uruguayos solicitando indicaciones para poder llegar.Si bien ya existían algunas visitas organizadas por guías turísticos, la viralización del sitio provocó una gran afluencia de público en los primeros días de enero. Los visitantes ya no se contentaron con observar desde el mirador sino quey otro que advierteEs que, que podrían poner en riesgo a visitantes inesperados.Por si fuera poco, los turistas furtivos pueden caer en la tentación de. Sin embargo, también podría ser peligroso por losy porque, al tratarse de una cantera,La preocupación de algunos internautas por las visitas al lugar hizo que el subsecretario del Ministerio de Ambiente de Uruguay,, explicara que no existen controles de agua en el lugar porque se trata de un predio privado, no habilitado para bañistas.El fenómeno de Nueva Carrara también dio lugar a la aparición deOtros bromearon con la reacción de hartazgo que cada nueva moda genera entre los usuarios de Twitter.El fenómeno de Nueva Carrara resulta sorpresivo en un país con una amplia costa sobre el Océano Atlántico y el Río de la Plata y que, preocupado por la ausencia de los suculentos ingresos que cada verano aportan los turistas extranjeros, espera poder reabrir la frontera a los extranjeros en el segundo semestre de 2021.