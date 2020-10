El Penacho de Moctezuma, objeto que genera polémica entre México y Austria

Escuchar Nota

“Esa pieza es nuestra y somos muy perseverantes”.

El, un abanico de plumas de quetzal y oro que, en un estado de fragilidad,y que simboliza el poder máximo del México Antiguo,Este martes, el presidente de México,, criticó que Austria se haya apoderado “por completo” del icónico objeto y advirtió:de cara al 2021, cuando confluirán las celebraciones de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, los 500 años de la Conquista y los 200 años de la Independencia.El Gobierno de López Obrador hizo la solicitud formal de préstamo con la intermediación de su esposa,, quien viajó a Europa para pedir otras piezas históricas y arqueológicas.Sin embargo, el Museo Antropológico de Viena sostiene que la joya no podría ser llevada a México “al menos en los próximos diez años” El penacho, aseguró este martes Gerard van Bussel, curador de las colecciones de América del Norte y Central de esa institución pública austríaca.En lengua náhuatl, se le llamóy era un abanico ceremonial conLa historia señala que el penacho le pertenecía aSegún las versiones que se consulten,, o Cortés lo sustrajo junto con el bastón de mando, el escudo de armas y el banderín del gobernante.Si fue usado o no por Moctezuma, el penacho es considerado unLa mayor documentación sobre el destino que tuvo el penacho desde que fue enviado al emperador hasta su aterrizaje en el Museo de Viena la hizo la arqueóloga mexicana Carmen Gloria Cook (1906-1988).Primero, dijo la antropóloga, la colección se mantuvo en exhibición en Bruselas; en 1563 le perteneció a Fernando, conde de Tirol, quien la tenía en el palacio de Ambras, en Innsbruck, Austria.A su muerte,, donde se quedó en unas bodegas hasta 1878.Según la arqueóloga, una primera reparación corrigió el desperfecto de las plumas por la polilla, el aflojamiento de las cuerdas del respaldo y las pérdidas de la mayor parte de los discos y otros ornamentos de oro, que fueron repuestas por discos de bronce dorado.Después de estar guardado desde 2004,En el, colocadas con la técnica de la plumaria.El famoso tocado está compuesto por plumas verdes de quetzal, rojas del pájaro espátula y otras de color café, turquesas y azules claras de aves no identificadas, con una dimensión de 178 por 130 centímetros.