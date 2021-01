‘El peor error que puede cometer un ser humano’: El arreglo estético del que Bad Bunny se arrepiente

Escuchar Nota

En una entrevista que le realizó Residente para su canal de Youtube en el 2019, Benito Antonio reveló que se arrepiente del arreglo estético que se hizo en sus dientes y aceptó que se dejó llevar por la moda. “Es el peor error que puede cometer un ser humano”, condenó, “por más feos que tengas los dientes no te lo hagas, yo me arrepiento todos los días de mi vida”, dijo.

El reguetonero aseguró que de niño tuvo un accidente que le dejó un diente marcado, por lo que quiso arreglárselos cuando comenzó a ganar fama, además de que con ello estaría a la moda. Pero la intervención no salió muy bien: “le hicieron daño a mi dentadura. Una vez que te lo haces no hay vuelta atrás… bueno, sí hay pero es riesgoso“, confesó.

Bad Bunny se caracteriza por tener un estilo único con el que ha conquistado a sus millones de fans. Pero su ropa no ha sido lo único que ha adaptado para conseguir su look de “conejo malo”, pues al igual que otros exponentes del género urbano, se realizó, algo de lo que actualmente se arrepiente.Por ello es que Benito utilizó esa oportunidad para advertir a sus fans de no hacerse este tipo de arreglos estéticos e invitó a buscar un proceso menos invasivo. “¡O simple, lávense los dientes!”, resumió Residente.Las carillas son piezas delgadas de porcelana o esmalte que se fijan a la superficie dental, algunos artistas optan por ponérselas para lograr un excéntrico look. Dependiendo del tipo de carilla es el precio que puede ir de los cientos a los miles.A pesar de que muchos artistas se las han puesto, Bad Bunny no ha sido el único en tener problemas con ellas. Hace dos añostambién habló sobre el problema con las “joyas” que se puso en la dentadura y si bien él no confesó que se arrepentía, sí que la pasó mal por no poder quitárselas durante una presentación que tuvo.Con información de La Opinión