El pequeño Victorín no habría sufrido abuso sexual

Carlos Rodríguez | Saúl Garza | Saltillo, Coah.- El asesor jurídico de la familia Aesio, Antonio Valdez Cepeda, señaló que según los estudios médicos realizados en el Hospital del Niño al pequeño Victorín, no sufrió abuso sexual ni padece papiloma humano. Esta información fue confirmada por una fuente cercana a la progenitora Evelyn Rodríguez, sin embargo, el padre del menor Jonathan Aesio no quedó conforme con los resultados y cree que aún no se puede descartar tal crimen.



“Ya conforme se fueron avanzando las investigaciones el resultado arrojó que no fue abusado. Existía la duda por una posible infección de papiloma humano, se hicieron estudios más profundos y resultó negativo”, informó Valdez Cepeda, asesor jurídico de los Aesio.



El abogado señaló que las erupciones en las zonas íntimas del menor pudieran deberse a la falta de higiene, pues a su llegada a Casa Cuna, el pequeño Victor “N” presentaba una notoria omisión de cuidados por parte de sus padres.



Al respecto, el padre del pequeño niño, Jonathan Aesio, señaló no estar conforme con los resultados médicos, por lo que no descarta el abuso sexual que fue a denunciar el pasado mes de abril ante el Ministerio Público, por la que se abrió una carpeta de investigación con el folio AB19102/2020, luego de que descubrieran pequeñas erupciones como las provocadas por el mencionado virus.



Mientras tanto, la madre del menor de 1 año 7 meses, Evelyn Rodríguez, espera quedarse con la guardia y custodia, pues ha pasado días difíciles lejos del menor, el cual fue resguardado en la Casa Cuna desde el pasado 5 de junio.



Este miércoles ambos progenitores volverán a verse las caras, pero esta vez ante la autoridad en la audiencia programada a las 11:15 horas en el Poder Judicial, en donde se presentarán los avances en la investigación y ambos podrán argumentar sus inconformidades.