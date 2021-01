El perreo espiritual: disciplina para combatir el pesimismo de la pandemia

Escuchar Nota

Argentina.- “El movimiento pélvico es tan poderoso e intenso que hace salir todos esos demonios que te están habitando y, ahora con la covid-19, tendemos a pensar mucho y ver lo malo”, explica a Efe la boliviana Maque Pereyra, que se reivindica como su creadora en Berlín.



A diferencia de la práctica del yoga ordinario, esta técnica ofrece, según Pereyra, un espacio donde la sanación está ligada a la diversión y al “perreo intenso”. En las clases de yoggatón, los asanas -posturas- de yoga se combinan con la música de Bad Bunny y Maluma.



El yoggatón nació en el año 2016 en Berlín, capital de la diversidad, el techno y el ocio nocturno. La creadora explica que el nacimiento de esta disciplina ha sido “un continuo”: la suma de sus conocimientos académicos junto con la experiencia de la cultura urbana en la que se mueve.







Cuenta que lo “descubrió” un día que volvía de fiesta y sentía que necesitaba estirar. “Dije, me pongo reguetón, porque tengo todavía el sentimiento de la fiesta dentro, pero necesito estirar sí o sí porque, si no, de esta no sobrevivo”, comenta.



Pereyra estudió danza clásica y ballet en Bolivia y, posteriormente, en 2016, se trasladó a Berlín -donde reside desde entonces- para estudiar un máster de danza en el Centro Interuniversitario de Danza de la Universidad de las Artes de Berlín (Universität der Künste).



Otra de las aristas del yoggatón es el cuestionamiento sobre las ideas binarias. De esta manera, une disciplinas teóricamente opuestas, como son yoga y el reguetón, e ideas como bueno-malo o civilizado-salvaje para desestigmatizarlas.