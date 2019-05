El peso perdió 56 centavos en 24 horas, peor nivel de 2019

La nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 5% a todos los productos que ingresen a su país desde México, provocó que el peso cayera a su peor nivel frente al dólar en lo que va de 2019, con lo que borró las ganancias que había logrado.En sucursales bancarias el billete verde se ofertó en 20.02 pesos, mientras que en operaciones al mayoreo la divisa estadunidense se cotizó en 19.65 unidades. Es decir, el dólar se vendió 3% más caro que el cierre del jueves y el peso perdió 56 centavos de su valor en menos de 24 horas.De acuerdo con el análisis del Banco Base, “durante mayo el peso borró por completo la ganancia acumulada que llevaba hasta abril”, cuando se le ubicó como una de las monedas más apreciadas entre los principales cruces y en la canasta de divisas de economías emergentes.Según el análisis, en los primeros cinco meses de 2019 diversos factores han causado movimientos en el tipo de cambio: por el lado de la apreciación, la eliminación por parte de Estados Unidos de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio; la posibilidad de que se apruebe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante los meses de verano; la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) no subirá su tasa de referencia durante el resto del año, así como la expectativa de que el Banco de México (Banxico) no recortará su tasa de interés en lo que falta de 2019.Los factores que han impactado negativamente al peso son: el arancel anunciado por Estados Unidos de 5% a todas las importaciones provenientes de México; la caída de los precios del petróleo durante mayo; la especulación en torno a la calificación crediticia de México; la preocupación por los riesgos a la baja para el crecimiento económico global, y el aumento del proteccionismo a nivel global en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.El panorama no es nada alentador debido a esos factores estacionales, y es probable que durante junio el tipo de cambio alcance un nivel de 19.90 pesos por dólar.Sin embargo, el Banco Base adelantó que si se confirma la entrada en vigor del arancel a las importaciones provenientes de México y siguen surgiendo noticias que indiquen un deterioro del crecimiento económico global, el tipo de cambio puede subir de 20 pesos por dólar, y en ese nivel se encuentra una barrera psicológica importante. Una vez perforado se podría observar un incremento de la volatilidad del tipo de cambio y una menor probabilidad de que vuelva a bajar.Por otro lado, en caso de que se confirme el arancel y éste siga subiendo, hasta alcanzar un nivel de 25%, el tipo de cambio llegaría a máximos históricos.“Sin embargo, esto último es lo menos probable, ya que la industria manufacturera estadunidense también se vería afectada, y todo parece indicar que el nuevo arancel impuesto por Trump tiene fines políticos con miras a la elección del 2020”, concluyó el Banco Base en su análisis.