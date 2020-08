El piloto Miguel Oliveira se casa con su hermanastra tras 11 años de romance secreto

Escuchar Nota

"En una situación muy importante dentro de nuestras vidas, me he arrodillado frente a ella. Sí, ha sido a la antigua usanza y ella ha dicho que sí", escribió el piloto en Instagram.

La carrera del piloto portugués de Moto GP,, no era muy reconocida, hasta las últimas fechas.Primero porque ganó ely segundo porque anunció queOliveira por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer que contraerá nupcias con, de quién es pareja desde el 2011. Y apenas se lo hicieron público a sus padres.La historia es la siguiente:Los padres de esta pareja comenzaron a vivir juntos desde el 2003, y con el paso del tiempo la cordialidad se hizo amistad, la amistad, cariño y el cariño amor.Su novia, Andreia Pimenta, es la hija del segundo matrimonio de su padre, tras divorciarse de su madre en 2003. El piloto conoció a Andreia con 13 años.Se hicieron inseparables y, por la relación fraternal que les caracteriza, hasta ahora que decidieron darlo a conocer a los cuatro vientos.Según el diario Olé de Argentina, los padres no se opusieron a esto.A pesar de esta unión, que a muchos les puede parecer extraña, el padre del motociclista apoya en todo el amor de su hijo. "Me alegro de que mi hijo se case con la mujer de su vida".