El Pin Parental, una embestida contra la educación sexual

Escuchar Nota

“El Pin Parental tiene al país en alerta. El Pin Parental es una propuesta de modificación a la ley de educación en algunos estados, donde grupos anti-derechos, muy conservadores, quieren influir para que se legisle en contra de que la educación de los niños y las niñas tenga una visión libertaria, abierta a temas, por ejemplo en asuntos de sexualidad, visto desde una perspectiva de derechos humanos”.



“Estos grupos están presionando a nuestros legisladores y legisladoras en todo el país, para que voten esta propuesta de ley que va en contra de los derechos, del derecho a la información de niños y niñas, de jóvenes, en temas de sexualidad desde una perspectiva científica”.



“El moralismo religioso es lo que podría darle total reversión, hacer retroceder, México es un Estado laico que no puede aceptar que se metan conceptos moralistas”.



“Desde el PRD estamos en contra del Pin Parental, apoyamos una educación laica, alejada de prejuicios, de dogmas religiosos, y sí, una educación científica que le apuesta al conocimiento, a la visión liberal, libertaria de los derechos sexuales y reproductivos”.



, director de, alertó contra una embestida de la ultraderecha que busca imponer un “moralismo religioso” en las escuelas, a través del Pin Parental, para anular la educación sexual y reproductiva e invisibilizar a la comunidad LGBTI.En los congresos locales de la Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y Chiapas, entre otros, se han presentado iniciativas para otorgar a los padres de familia, la facultad de decidir si los hijos reciben educación sexual y reproductiva, lo que implica vetar contenidos educativos, charlas y talleres, o elegir la no asistencia de hijas e hijos, cuando sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas.Con esto, la educación retrocedería décadas en el país, aseguró, al indicar que son propuestas retardatarias que contradicen los logros en perspectiva de género.El Pin Parental les niega esa posibilidad y le da todo el poder a los papás para que ellos decidan si en los colegios o escuelas les tienen que dar esa educación sexual o no.Destacó que el Estado Mexicano a avanzado mucho en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, la propuesta es violatoria a las leyes vigentes en el país.Agregó que la educación sexual y reproductiva es importante, porque empodera a niñas y niños, previene embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual; además, aprenden a discernir y protegerse contra agresores sexuales y la violencia de género, por ejemplo.Grupos ultraconservadores no quieren que se eduque sobre estos temas, lamentó.