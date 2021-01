El presidente de Marvel, responde si habrá o no otra película de Avengers

Escuchar Nota

Recientemente terminó la producción de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos y estamos emocionados de compartir este increíble elenco que dio vida a la película.#ShangChi y la Leyenda de los Diez Anillos estrenará en cines en 2021. pic.twitter.com/RpkQUWIxib — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) December 11, 2020

El emblemático final de la película de Avengers: Endgame simuló lo que parecía ser el fin de una era de superhéroes que inició con Iron-Man en 2008. Justo a más de una década de la expansión delanunció en sus últimas conversaciones, específicamente durante el Investor Day de Disney 2021, quey la leyenda de los Diez Anillos y que las historias de personajes que ya se conocen continuarán, pero que representarán las primeras series de la industria.A pesar de que en la última película de Avengers varios personajes dieron la vida,dicho y después de la intervención de Kevin Faige, lo más seguro es queal equipo original de Avengers, interpretado por Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth y Jeremy Renner., incluyo que este año comenzará la Fase 4 de Marvel con Black Widow y 11 películas más programas, además de las series de televisión que se estrenan en Disney +. En entrevista con IGN ENTERTAINMENTcomo Shang-Chi, The Eternals, Fantastic Four; y desde el lado de la televisión Ms. Marvel, Kate Bishop, She-Hulk, Moon Knight y Ironheart.También haycomenzó a hondar en el multiverso, es decir, las posibilidades de múltiples realidades y temporalidades, actualmenteasí como en próximas producciones como Loki, Spider-Man 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, entre muchas otras.