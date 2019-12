El presidente de Samsung y otros 25 directivos irán a la cárcel

Las autoridades de Corea del Sur acaban de darle 18 meses de prisión a Lee Sang-hoon, presidente de Samsung Electronics. Fue encontrado culpable de sabotaje sindical. Junto con él, también se condenó a más de 20 antiguos y actuales oficiales de la compañía asiática. — Iván Montiel (@IvanStudio) 17 de diciembre de 2019

"Si bien Lee afirma que había muchas áreas de las que no sabía mucho, [no] podemos darle inmunidad sólo porque [él] no estaba al tanto de las áreas periféricas”.

, presidente de Samsung, fue condenado a, al igual que otros 25 funcionarios de la empresa.El Tribunal del Distrito Central de Seúl informó que el CEO y otros funcionarios utilizaron varias, como el cierre de empresas subcontratadas con organizaciones sindicales.Todas estas actividades se dieron con el supuesto permiso y cuando Lee se desempeñaba como director financiero de la empresa, aunque actualmente es elDe acuerdo con BBC , los funcionarios encontraron información sensible sobre los empleados para usarla y disuadirlos de formar un sindicato.Los fiscales detallaron que existen “innumerables documentos”, en los que se detallan este tipo de actividades de ilegales por parte de los directivos de Samsung. No obstante, Lee aseguró que no estaba enterado de la situación.