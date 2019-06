El PRI no aguantará un fraude interno: Ulises Ruiz

Tras presentar su solicitud para participar en la elección de presidente del PRI en fórmula con Coral Valencia Bustos, el oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz destacó la responsabilidad que tiene la Comisión Nacional de Procesos Internos y aseguró que ese partido "no aguantará un fraude interno".Sostuvo que este proceso de renovación de la dirigencia nacional es definitorio para la vida del PRI, que se encuentra ante las opciones de reencontrarse, desaparecer o volverse "satélite" del gobierno de la República, y criticó la "cargada" a favor de Alejandro Moreno Cárdenas.El exgobernador de Oaxaca apuntó que en la elección interna no se trata de ver quién se roba la dirigencia nacional, o hace más trampas.Ruiz Ortiz aseguró a la Comisión de Procesos Internos que Moreno Cárdenas ya rebasó el tope de campaña interna, tan sólo con el gasto realizado en los camiones que transportaron a sus simpatizantes a un evento de apoyo en el auditorio Plutarco Elías Calles.Dijo que el PRI perdió el rumbo hace años por un grupo de neoliberales que lo apartaron de las causas populares, y luego vinieron 12 años de gobiernos "que no dejaron una estela de luz, sino de corrupción y sangre", en referencia a los mandatos del PAN.Después hubo seis años de una Presidencia (de Enrique Peña Nieto) en que se incrementó la corrupción y no se detuvo la inseguridad, aseveró.Por ello, señaló que ahora tienen la oportunidad de reencontrarse con el PRI para ser contrapeso a un gobierno de ocurrencias, consideró, "que día a día saca sus cifras, aunque no estén acordes con la realidad".