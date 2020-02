El primer adelanto de la reaparición de Angélica Rivera en televisión

Escuchar Nota

, exprimera dama de México, se está haciendo cada vez más presente, tanto en redes sociales como en espacios públicos e incluso en los medios. La exprotagonista de Destilando amor tendrá una aparición especial en el programa Mira Quién Baila All Stars, pues su hija, Sofía Castro llegó a la semifinal.Esta aparición consiste, en una plática que tuvieron madre e hija en la que "La Gaviota" le da consejos como no darse por vencida y en la que también la actriz reconoce el apoyo incondicional que siempre ha recibido por parte de su hija."Gracias por esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto como los vive cualquier familia", le dice Angélica Rivera en un primer momento."Has aguantado muchas cosas, pero nunca te des por vencida. Siéntete muy orgullosa por llevar el Castro y el Rivera", le aconseja Angélica en lo que será su primera reaparición oficial en TV desde que terminó el sexenio presidencial de su exesposo, Enrique Peña Nieto.De hecho, la frase de "Has aguantado muchas cosas" nos recuerda la declaración de Sofía Castro quien reconoció que fue muy duro vivir en Los Pinos."Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo ‘¿ay, por qué?’, para nada", dijo en el backstage de Mira Quién Baila All Stars.Todo parecería indicar que Angélica Rivera estaría dando pistas de que se acerca su regreso a la TV en calidad de actriz, o que por lo menos su periodo de estar alejada de las cámaras y el ojo público quedaron atrás.