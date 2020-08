El primer barrio impreso en 3D del mundo se construye en México

Escuchar Nota

“Eso va a suceder. Ahora mismo, si podemos encontrar un piso de dos pisos, podemos encontrar uno de 10 pisos. Es solo cuestión de tiempo."



"Traemos la tecnología para hacerlo más rápido, más barato y, en última instancia, un mejor producto", dice, "y luego poder tener mano de obra local para agregar los otros componentes que son necesarios".



Pronto,New Story, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, Estados Unidos, se dedica a acabar con la falta de vivienda en todo el mundo y hacer que la vivienda sea asequible. El grupo se ha asociado con ICON, una empresa de tecnología de la construcción en Austin, para construir el primer barrio con 50 casas impresas en 3D en Tabasco, en lo que será el primer vecindario completamente impreso en 3D del mundo.El fundador y CEO de Icon, Jason Ballard, dijo al portal Seattle Times, que la impresión 3D reduce a la mitad el tiempo y el costo asociados con la construcción tradicional, y es mejor para el medio ambiente.El cofundador de New Story, Brett Hagler, dijo que cree que pronto, las impresoras 3D podrán hacer estructuras más grandes que puedan albergar a más personas. “Existe la oportunidad de un edificio de dos pisos”, dijo.La máquina comienza en la parte inferior de la casa, colocando capas de cemento hasta la parte superior, donde luego se coloca un techo. De principio a fin, todo el proceso tarda solo 24 horas en imprimirse.La empresa contrata trabajadores locales para hacer el trabajo necesario, dice Hagler. La tecnología 3D y la automatización hacen que la construcción de viviendas sea más rápida, pero aún se requiere que los trabajadores coloquen el techo y las puertas, e instalen la plomería.Cada hogar impreso en 3D tendrá dos dormitorios, una sala de estar, una cocina y un baño. Cada casa puede soportar huracanes y está aprobada contra sismos en caso de un terremoto, dice Hagler. Ser lo suficientemente fuerte para resistir los desastres naturales tiene un “impacto generacional”, dice, porque las familias pueden pasar el hogar de generación en generación.New Story comenzó en 2010 después de que un catastrófico terremoto de magnitud 7 devastó Haití, dejando a millones de heridos y sin hogar. Ver el daño "me rompió el corazón", dice Hagler. Dice que cuando fue a donar, no pudo identificar una organización benéfica con visión de futuro que fuera pionera en tecnología innovadora y trabajo de desarrollo en la región.En lugar de los métodos tradicionales, fundó New Story para poder enfrentar desastres a gran escala con nueva tecnología robótica que puede reconstruir rápidamente comunidades en extrema necesidad. En el caso de los habitantes de Tabasco, las familias viven con menos de tres dólares al día.