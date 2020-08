El príncipe Enrique afirma que las redes sociales provocaron ‘una crisis de odio’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El príncipe Enrique publicó este jueves un ensayo en la revista Fast Company, instando a las compañías tecnológicas y los líderes de la industria a tomar acciones para cambiar el mundo digital actual.



El duque de Sussex comentó que, junto con su esposa, Meghan Markle, empezaron a contactar a empresas tecnológicas con el mensaje de que "el panorama digital está enfermo" y que las compañías deberían "reconsiderar su papel al respaldar las plataformas en línea, que han creado, contribuido y avivado las condiciones para una crisis de odio, una crisis de la salud y una crisis de la verdad".



El príncipe menciona varios aspectos del problema, uno de los cuales identifica como las relaciones entre usuarios, las redes y los anunciantes de publicidad.



En ese sentido, afirmó que mientras las redes sociales "son una fuente aparentemente gratuita de conexión", en realidad "el precio es alto". "Nuestra información, datos privados y hábitos desconocidos se intercambian por espacio publicitario y dólares", señaló Enrique, recordando que en el mundo digital "somos el producto".



Por otra parte, el duque definió a las redes como fuente de información, argumentando que "en medio de la pandemia que se llevó cientos de miles de vidas", hay millones de usuarios que "confían en flujos impulsados a través de algoritmos de información para formarse una opinión sobre hechos frente a la ficción, la verdad frente a la mentira".



No obstante, Enrique aseguró que los algoritmos contribuyeron a una mayor división social. "No tiene que verse como una coincidencia que el crecimiento de las redes sociales se combinó con un incremento de la división entre nosotros a nivel global", aseveró, agregó. Según él, los mecanismos de recomendaciones de las plataformas pueden dirigir a los "caminos hacia el radicalismo y el extremismo", opciones que los internautas "podrían no haber elegido" de otra manera.



Una de las mayores preocupaciones "como padre" para el príncipe es el efecto de las redes en los niños y en las sociedades del futuro. "Nosotros podemos –y debemos– incentivar a estas plataformas para que sean rediseñadas de una manera más responsable y compasiva", concluye el príncipe.



Con información de RT.