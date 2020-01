El Príncipe Guillermo a Harry: ‘Ya no estamos en el mismo equipo’

El Príncipe Harry y Meghan Markle son los protagonistas indiscutibles del mes después de anunciar su deseo de dejar de formar parte de la Familia Real británica. "Después de muchos meses de reflexión hemos decidido dejar de ser miembros senior de la Familia Real y trabajar para ser independientes financieramente mientras seguimos apoyando por completo a su Majestad la Reina". Es decir, que asumen que su renuncia a la Familia Real lleva incluida la renuncia a su sueldo.



Esta mañana, la Reina Isabel II ha convocado una reunión urgente en la casa de campo de Sandringham con su hijo el Príncipe Carlos y sus nietos los también Príncipes Guillermo y Harry con el fin de buscar una solución para definir en qué términos se producirá el "Megxit", es decir, el abandono de los deberes reales de los duques de Sussex tras su anuncio de que dejarán de ser miembros senior de la Monarquía.



Tal y como han desvelado fuentes cercanas de la familia al medio británico "The Times", el Príncipe Guillermo habría tirado la toalla con su hermano: "He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos dos entidades separadas", habría dicho a un amigo cercano. "Ya no estamos en el mismo equipo", y ahora lo único que puede hacer es "un esfuerzo y apoyarles" en su decisión. Por su parte, Harry confesó el pasado mes de octubre durante la grabación de un documental que "somos hermanos. Siempre seremos hermanos. Estamos ciertamente en este momento en caminos diferentes pero yo siempre estaré con él y sé que él siempre estará conmigo".



A todo esto se le suma que la semana pasada el periodista Tom Bradly desveló en el programa "Good Morning Britain" que Harry había hablado con su familia durante semanas sobre este tema. "Según tengo entendido, lo que ha pasado es que le pidieron que les expusiera sus ideas por escrito para debatirlo adecuadamente y eso se filtró. Al ser conscientes de la filtración decidieron hacer pública su decisión sin avisar. Diez minutos antes del anuncio se le entregó una copia al Príncipe de Gales y al duque de Cambridge", contó en el programa.



Comunicado conjunto



El Príncipe Guillermo y su hermano pequeño Harry han emitido esta mañana un comunicado conjunto en el que aseguran que entre ellos no existe ninguna brecha tras la decisión de los Duques de Sussex de abandonar sus deberes con la Familia Real británica.



En el comunicado, los hijos de Príncipe Carlos critican un artículo publicado en "The Times" en el que aseguran que los duques de Sussex sufrieron acoso por parte del duque de Cambridge. El diario británico informaba que el hijo de Lady Di se sintió obligado a elegir entre su mujer y su familia. "Ella quiere irse, piensa que todo esto no es para ella. Por su parte, él está bajo una gran presión para elegir. Está triste. Ama a la reina, a este país y al Ejército. Creo que se le partiría el corazón literalmente si tuviese que abandonarlo todo, no creo que sea lo que quiere en realidad, por lo que está buscando una solución a medio camino entre ambas opciones", confesando que el matrimonio ha llegado incluso a sufrir "bullying" por parte del Príncipe Guillermo.