El Príncipe Guillermo dio positivo por Covid-19 en abril pero lo mantuvo en secreto

Inglaterra.- Solo tres días antes de que la población británica empiece un nuevo confinamiento a nivel nacional, que durará al menos un mes, se ha conocido que el Príncipe Guillermo (38 años), nieto de la Reina Isabel II y segundo en la línea de sucesión al trono, dio positivo por Covid-19 el pasado mes de abril, pero decidió mantener el diagnóstico en secreto. Así lo ha revelado este lunes el diario británico "The Sun", que ha indicado que el Príncipe consideró que en aquel momento "estaban sucediendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie". Entonces el país estaba atravesando el pico de la primera ola de la pandemia, con más de mil personas fallecidas al día.



El Palacio de Kensington confirmó que ni Catalina de Cambridgeni ninguno de los tres hijos que tiene junto al Príncipe Guillermo contrajeron la infección. La revelación ha levantado hoy algunas críticas entre la población, y muchos se preguntan cuál es la verdadera razón para no haber dado a conocer públicamente el diagnóstico. Richard Fitzwilliams, experto en la Familia Real, declaró al diario "Express" que aunque este silencio "generará preguntas sobre hasta qué punto el derecho a la privacidad en tales circunstancias se extiende a los miembros de la Familia Real" —y "hay quienes creen que, como él es el segundo en la línea de sucesión al trono, esto debería haber sido de conocimiento público"—, es necesario entender la situación que se vivía en aquel momento, con miles de muertos diarios y el primer ministro ingresado. "En ese contexto, y con un confinamiento nacional en vigor, si se hubiera sabido que Guillermo, nuestro futuro Rey, había dado positivo, habría generado más preocupación".



El Príncipe Guillermo se mantuvo aislado en su residencia de Anmer Hall, en Norfolk, donde se recuperó. Según una fuente anónima citada por "The Sun", el duque sufrió bastante con la enfermedad. "Hubo un momento en el que estuvo luchando por respirar, así que obviamente todos a su alrededor estaban bastante asustados". Cabe recordar que su padre, el Príncipe Carlos, dio positivo en marzo, poco antes de que se comunicara el positivo del primer ministro, Boris Johnson, que estuvo siete días hospitalizado, tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.



La misma fuente aseveró que "como resultado de su propia experiencia, Guillermo sabe que absolutamente cualquiera puede contraer esta terrible enfermedad, y lo imperativo que es que todos nos tomemos en serio este segundo confinamiento".



Fuente: ABC.ES