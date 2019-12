El príncipe Harry graba video vestido de Papá Noel

Canadá.- Los duques de Sussex llevan semanas retirados de la vida pública y tomándose un descanso de seis semanas alejados del foco mediático. Según ha publicado el Daily Mail, se encuentran en Canadá, donde pasarán las navidades con su hijo Archie y Doria Ragland, madre de Meghan Markle, que se desplazará al país en el que vivió su hija durante siete años antes de comprometerse con el príncipe Harry.



La ex actriz vivió en Toronto, donde se grababa Suits, la serie que protagonizaba.



El primer ministro del país, Justin Trudeau, les ha dado una cordial bienvenida con un mensaje que ha compartido en su cuenta oficial. “Príncipe Harry, meghan Markle y Archie, les deseamos todos una estancia tranquila y agradable en Canadá. Estáis entre amigos y siempre son bienvenidos aquí”, escribía en inglés y en francés, los dos idiomas oficiales del país.



Los duques de Sussex llevan semanas retirados de la vida pública y tomándose un descanso de seis semanas alejados del foco mediático. Según ha publicado el Daily Mail, se encuentran en Canadá, donde pasarán las navidades con su hijo Archie y Doria Ragland, madre de Meghan Markle, que se desplazará al país en el que vivió su hija durante siete años antes de comprometerse con el príncipe Harry.



La ex actriz vivió en Toronto, donde se grababa Suits, la serie que protagonizaba. El primer ministro del país, Justin Trudeau, les ha dado una cordial bienvenida con un mensaje que ha compartido en su cuenta oficial. “Príncipe Harry, meghan Markle y Archie, os deseamos todos una estancia tranquila y agradable en Canadá. Estáis entre amigos y siempre sois bienvenidos aquí”, escribía en inglés y en francés, los dos idiomas oficiales del país.



Y de ese retiro -según ha revelado al diario británico un amigo de la pareja, apenas han salido a la calle y se dedican a “disfrutar de tiempo de calidad en familia”- ha salido de una manera virtual el príncipe Harry por una buena causa.



El hijo menor del príncipe de Gales ha grabado un video vestido de Papá Noel para felicitar las navidades a todos aquellos hijos de militares que han fallecido en acto de servicio. El duque compensaba así no haber podido asistir a la fiesta navideña que cada año celebra la asociación Scotty’s Little Soldiers, y a la que habían sido invitados.



En el año 2018 Meghan y Harry mencionaron a esta oenegé como una de las fundaciones a las que hacer un donativo si alguien quería hacerles regalos con motivo de su boda.



“¡Ho, ho, ho! Hola chicos, hola a todos en Scotty’s Little Soldiers, espero que lo estén pasando genial. He escuchado que hay 190 personas ahí este año así que, por favor, causen todo el caos que puedan. También quiero animarlos a mirar a su alrededor y ver que son parte de una familia, de una comunidad asombrosa en la que tiene apoyo para cuando sea que lo necesiten”, dice Harry detrás de una barba blanca.



“He conocido a algunos de ustedes, bueno, a la mayoría hace algunos años, sé lo fuertes que son. Sí, perder a un padre es algo increíblemente difícil pero sé que cada uno de ustedes van a ayudarse mutuamente y tendrán un futuro increíble por delante. Por el momento van a tener una Navidad fantástica”.



“Lo último que quiero añadir es que sus padres nunca serán olvidados, ustedes tampoco, y sé que les dejo con una enorme sonrisa en el rostro –los más pequeños probablemente llenos de comida–. Feliz Navidad y feliz año”, finaliza su tierno mensaje. El vídeo se ha publicado en la web de la organización, en la que agradecen a Harry haber tenido este detalle con los niños, que sufren especialmente en esta época del año. “Fue una sorpresa para ellos y su reacción fue impagable”, han compartido.



Esta oenegé la fundó en 2010 Nikki Scott después de que su marido, el cabo Lee “Scotty” Scott, falleciera en acto de servicio en Afganistán dejando dos hijos, Kai y Brooke. El Palacio de Buckingham ha confirmado que la decisión de viajar a Canadá “refleja la importancia de este país de la Commonwealth para ellos”, aunque no dan más detalles para no comprometer la seguridad de la familia. Se espera que regresen a Reino Unido pasado Año Nuevo.