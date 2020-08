El problema de adicciones que opacó a Chandler después de “Friends”

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A finales de los noventas, los actores de Friends eran las celebridades más conocidas de la pantalla chica. Por los diez años de la serie, desde 1994 a 2004, Matthew Perry dio vida al sarcástico Chandler Bing. Tras el último episodio, su vida privada y profesional, cayeron en picada…



El día de hoy, el actor cumple 51 años y te contamos qué ha pasado con él después de la serie que lo catapultó a la fama llegara a su fin.



Los problemas de Matthew comenzaron en 1997, cuando tuvo un accidente en jet ski y se hizo adicto a los analgésicos. Al mismo tiempo, el actor desarrolló problemas de alcoholismo.



Mientras todos reían con Chandler en la serie, Perry vivía un infierno secreto. “Desde la perspectiva de afuera, podría parecer que yo lo tenía todo. De hecho, fue un tiempo muy solitario para mi”, explicó la estrella.



En el mismo año en el que tuvo su accidente, Matthew se internó por primera vez en rehabilitación. “Fue la cosa más atemorizante que me ha pasado”, declaró. En 2001, volvió a internarse en una institución para desintoxicarse, a pesar de que seguía grabando episodios de Friends.



El estado de Matthew Perry era tan deplorable, que olvidó tres años de su trabajo en Friends. Como confesaría años después, el actor no recuerda nada de la temporada 3 a la 6. Aunque sus compañeros de elenco sabían que Perry tenía problemas personales, la estrella afirma que nunca se presentó al trabajo intoxicado.



En esta época, el actor además fue internado en el hospital por una pancreatitis aguda, provocada por abusar del alcohol y las píldoras. En 2001, también se vio involucrado en dos accidentes automovilísticos, sin que hubieran daños mayores.



Matthew Perry regresó al cine con 17 Again (17 otra vez, 2009), donde compartió pantalla con Zac Efron. El actor también tuvo participaciones como invitado en programas de TV. Incluso fue nominado dos veces por su papel de Joe Quincy en la serie El ala oeste de la Casa Blanca.



Sin embargo, sus papeles protagónicos en televisión no han sido bien recibidos. En 2011, la serie Mr. Sunshine, en la que Perry también participó como escritor y productor, fue cancelada antes de terminar de emitir su primera temporada.



El año siguiente, la serie Go On, sobre un hombre que pierde a su esposa y debe lidiar con el duelo, fue cancelada luego de su primera temporada. Lo mismo sucedió con su siguiente proyecto, la comedia The Odd Couple, sobre dos amigos con personalidades opuestas.



En 2011, el actor regresó brevemente a rehabilitación. Cuando salió, decidió convertirse en un apoyo para otras personas con problemas de drogadicción. En 2013, el actor convirtió su casa en Malibú en una pequeña clínica de sobriedad. Aunque tuvo que vender la propiedad en 2015, la estrella dice que le gustaría seguir con su tarea en una ubicación más económica.



Desde entonces, el actor afirma que se ha mantenido sobrio. Sin embargo, en 2017, la estrella de porno Maddy O'Reilly dijo que el actor la contactó para conseguir opioides. De acuerdo con Maddy, ya había tenido encuentros con Matthew, pero su versión es bastante cuestionada.



Para empezar, la actriz XXX afirma que todo el intercambio de mensajes se dio a través de Instagram, con una cuenta no verificada del actor. Matthew nunca ha respondido a esta acusación y parece que quiere enterrar su pasado con las adicciones.



En mayo de 2013, durante la presidencia de Barack Obama, el actor recibió un reconocimiento por su recuperación de las adicciones, por parte de la Oficina Nacional de Control de Drogas en Estados Unidos. Aunque el Matthew Perry no ha tenido éxito profesional después de Friends, sigue dedicado a apoyar causas contra el abuso de sustancias.