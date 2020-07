El próximo Samsung Note 20 Ultra, podría ser el primer celular con acceso a Xbox

Escuchar Nota

no son las características que están llamando la atención en el mundo sino queSin embargo ya se han filtrado muchos detalles de la tecnología con la que contará este smartphone y una nueva predicción afirma quemuestra de que ambas empresas llevan una buena relación. Incluso, el año pasado, en el último evento de lanzamiento de Galaxy Note, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, apareció en el escenario para anunciar que los modelos tendrían preinstaladas las aplicaciones Your Phone, Office, LinkedIn y OneDrive.Ahora, de acuerdo con el medio WinFuture,lo que significaría que los usuarios tendrán a su disposición más de 90 títulos para disfrutar desde su teléfono.Lo que no ha quedado claro es que, si el rumor es cierto, el acceso a los juegos será a través de Project xCloud, que estará totalmente integrado en Game Pass, pero que será lanzado a hasta septiembre en varios países, lo que lleva a pensar que los usuarios del Note 20 Ultra serán los primeros en poder ser parte de este nuevo servicio.La compatibilidad con el servicio de transmisión de juegos hecho por Microsoft también llenaría un vacío para Samsung, que cerró su propio servicio de transmisión de juegos de PC a teléfono en marzo. Además daría una exclusividad a sus usuarios pues se dice que Microsoft podría regalar unos meses de suscripción a Project xCloud que, además, cuando esté disponible para todos permitirá a muchos equipos con sistema Android usar el servicio si se tiene una cuenta de Game Pass Ultimate.. El teléfono también podría ser el primero en tenerel material más resistente de la compañía tanto en la pantalla como en la parte trasera.Uno de los elementos más relevantes en la actualidad para los smartphones son las cámaras y se dice que el nuevo Note contará con tres.Además, se dice que laOtra característica destacada del próximo modelo que se lanzará en el próximo evento Samsung Unpacked, es su lápiz óptico S Pen que, asegura WinFuture, tiene una latencia de solo nueve milisegundos. También se publicó un video en el que puede verse un nuevo modo de "puntero" que permitirá manejar un cursor en la pantalla sin tener que tocar el teléfono.Para completar las especificaciones se dice que el Galaxy Note 20 Ultra funcionará en redes 5G, tendrá dos opciones de almacenamiento, 256 o 512 GB, que se podrán ampliar a través de microSD. Además contará con 12 GB de RAM, Wi-Fi 6 y una batería de 4.500 mAh.