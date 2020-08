El público no me ha olvidado’, Sandarti

Escuchar Nota

Saltillo.- Tras un par de años viviendo y trabajando en Miami, Héctor Sandarti regresó a la TV mexicana con Minuto para Ganar VIP, propuesta que va más allá del tradicional programa de concursos y suma a su formato nuevos elementos.



“Es una versión mejorada y recargada”, aseguró en entrevista con Zócalo el conductor guatemalteco y puntualizó que en este proyecto se da un énfasis especial a las causas y sueños de las familias beneficiadas, además de profundizar en la vida de los famosos que concursan.



De esta manera, junto al productor Memo del Bosque, Sandarti quiere convertir este programa en el pretexto ideal para que millones de familias mexicanas se reúnan los domingos por la noche frente al televisor para convivir como antes, sin la dependencia de los smartphones o tabletas.



“Hemos agregado estos elementos nuevos y distintos para darle la importancia de un show de domingo por la noche, para que la familia aproveche y acabe bien la semana.



“Son concursos muy sencillos que la gente puede hacer en su casa con vasos de plástico, cepillos de dientes, pelotas de ping pong y hasta palillos chinos”, comentó Sandarti.







Ante la cancelación de numerosos proyectos, el mayor desafío que identifica Sandarti es haber hecho el programa en esta época en la que se deben seguir estrictas medidas de prevención.



“Todos los que estamos involucrados en el proyecto pasamos por la prueba Covid-19, todos de manera negativa, y luego el distancimiento que tenemos en el público”, detalló Sandarti.



En ese sentido, la primera emisión del programa que salió al aire el domingo pasado tuvo una audiencia de 2.2 millones de televidentes, por lo que el conductor agradece al público mexicano su buena respuesta en el rating.



“Siento mucho agradecimiento porque es una forma de saber que el público no me ha olvidado y que, de alguna manera, sigue al pendiente de lo que hago, me hace muy feliz este recibimiento”, enfatizó.



Sandarti adelantó que el día de hoy saldrán al aire los programas en los que concursan Miguel “El Piojo” Herrera y Ariel Miramontes con su popular personaje de Albertano Santa Cruz.



“Todos son una garantía de diversión, más adelante tendremos parejas románticas, como Erik Rubín y Andrea Legarreta, además de Yordi Rosado, Alexis Ayala y más, tenemos un buen grupo de concursantes”, afirmó el conductor.