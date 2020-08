El punto A, otra zona erógena escondida de la mujer

Escuchar Nota

Todos hemos escuchado hablar alguna vez en la vida sobre el punto G, una zona de nuestro cuerpo, ubicada en las mujeres internamente tras el pubis y al rededor de la uretra, que, supuestamente, si es estimulado correctamente, podría incrementar la excitación y llevar al orgasmo. Éste fue descubierto en la década de 1980 por el ginecólogo Ernst Gräfenberg, sin embargo, éste causa polémica hoy en día pues ningún científico ha podido comprobar su existencia.Sin embargo, ésta no es la única zona erógena que investigan los expertos, pues existen otras partes del cuerpo femenino que, aparte del clítoris, podrían aumentar el placer si son estimuladas correctamente a la hora de tener relaciones sexuales, conocido hasta ahora como Punto A o Punto AFE (Anterior Fornix Erotic Zone).Esta misteriosa zona del cuerpo femenino es, según las especulaciones de los sexólogos y ginecólogos, un lugar de la vulva en el que algunas mujeres han reportado presentar sensibilidad extrema y, según algunos estudios sobre resequedad vaginal, estimularlo propicia la excitación e incluso, las lleva a alcanzar el orgasmo por primera vez, o a experimentarlo con más intensidad que los otros. Fue "descubierto" en 1989 por el médico malayo Chua Chee Ann.Sin embargo, al igual que el punto G, el punto A ha causado debate entre la comunidad científica, pues hay quienes afirman que no hay evidencia que sostenga la existencia de esta zona. En entrevista para la publicación estadunidense Women's Healt, Mary Jane Minkin, profesora clínica de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de Yale, aseguró que nunca ha visto ninguna prueba anatómica de la existencia del lugar.Muchos científicos coinciden en que la existencia de estos puntos es subjetiva, y que, aunque evidentemente haya partes de la vulva y la vagina que son más sensibles que otras, la anatomía de cada mujer, en cuanto a esto se refiere, es diferente.Independientemente de que existan o no estos puntos erógenos, lo más importante es escuchar a tu pareja para lograr darle placer. Según los expertos,Recuerda también que no todas las mujeres son capaces de alcanzar el orgasmo mediante la penetración, pues, según explican las expertas en salud sexual para jóvenes Nina Brochmann y Ellen Stocken Dall en El libro de la vagina, en donde ponen en entredicho los argumentos de Sigmund Freud el orgasmo vaginal no existe, y quienes son capaces de alcanzarlo en el coito es porque su clítoris puede ser estimulado internamente.Pero no para todas las mujeres es así, por lo que muchas veces, para poder alcanzar el orgasmo, más que buscar puntos misteriosos dentro de la vagina, cuya existencia no está comprobada, basta con estimular correctamente el clítoris externamente.