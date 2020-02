El que dijo que soy gay, que me preste a su novia: explota Maluma

Escuchar Nota

Mucho se ha especulado sobre la preferencia sexual de, mejor conocido comoY es que el intérprete de ‘Felices los 4’, y no sólo eso, sino que llamó mucho la atención que siempre besa a sus padres en la boca., y los internautas le piden que de una vez por todas “salga del clóset”.Incluso, Mhoni Vidente, en sus predicciones del año pasado, aseguró que 2020 será el año en el que Maluma baby “salga del clóset”.Desde hace tiempo, se rumora que, sin embargo, el próximo año será cuando por fin hable abiertamente del tema, añadió la pitonisa.Y aunque Maluma nunca se engancha con estos chismes, ahora sí explotó y le envió un contundente mensaje a todos los que ponen en entredicho su sexualidad.“Hay gente muy estúpida, ¿cómo que soy gay? Dejen las huevonad*s. Yo no soy gay, si fuera, ya lo hubiera dicho”.Y hasta le lanzó un desafío a todos los que dicen que es homosexual: “¿Por qué el que dijo que yo soy gay, por qué no me presta a su novia un momentico, a ver que tan gay soy?”.