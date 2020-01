Él quería hacerlo, dice abuelo de asesino-suicida

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- La intervención realizada por la autoridad sobre el teléfono de José Ángel “N”, el abuelo del niño que perpetró el ataque en el Colegio Cervantes, arroja que este sabía sobre la intención del menor para realizar el tiroteo, y que fue él mismo quien le facilitó el arma.



“¿Por qué se la diste papá (refiriéndose al arma), ves lo que pasa? Cuando lo vi no me sorprendí, sabía que fuiste tú quien se la dio”, le comentó una mujer, a quien el ahora detenido llamó “hija”.



“Él quería hacerlo, no podía detenerlo, fue su voluntad, hija”, respondió el hombre de acuerdo con una de las transcripciones realizadas por la autoridad, y que serán presentadas como pruebas en contra del abuelo.



El proceso legal que enfrenta José Ángel continuará este domingo, cuando se espera sea vinculado a proceso por omisión de cuidados, corrupción de menores y homicidio calificado con alevosía y ventaja por omisión de acción jurídicamente debida.



También se buscará probar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que será requerido ante la justicia federal, igual que su hijo José Ángel, padre del menor muerto.



El entorno familiar del pequeño estaba completamente penetrado por la violencia y el crimen organizado, según los resultados de las investigaciones realizadas por las autoridades de Durango y Coahuila.





Creció José Ángel en un narcohogar



La abuela materna del pequeño homicida José Ángel, Ana Yáñez Hernández, murió baleada en 2010 y su cuerpo fue abandonado cerca del acceso principal del Parque Nacional Raymundo, ubicado en el municipio de Lerdo, Durango, mientras de manera generalizada se libraba la “guerra contra el narcotráfico”, al que también está vinculado su padre.



De acuerdo con las autoridades, la abuela materna era pareja sentimental de Arturo Hernández González, “El Chaky”, lugarteniente del cártel de Juárez en la Región Laguna y exjefe de seguridad de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.



En el año 2003, “El Chaky” fue detenido por la Procuraduría General de la República cuando operaba como aliado de Ismael Zambada García, “El Mayo”, líder del cártel de Sinaloa. Diez años después el narcotraficante fue excarcelado.



Con la vinculación de la abuela materna a este narcotraficante, casi todo el primer círculo se encuentra relacionado con el crimen y la violencia.



Su padre, conocido como “El Pollo Ramos”, fue detenido en Estados Unidos cuando traficaba metanfetaminas y está calificado por las autoridades como delincuente con influencia en La Laguna y Sinaloa.



La muerte de la madre del niño, Yezmine Natali Betts, quedó esclarecida después, debido a que al principio se dijo que murió degollada, aunque ahora se sabe que la causa de su muerte fue una negligencia mientras estaba en el quirófano para realizarse una cirugía estética.



Hay miedo



A Regina le gustó la sesión de atención a emociones a la que asistió ayer junto con otros alumnos del Colegio Cervantes, tras el hecho trágico ocurrido el viernes pasado, cuando uno de sus compañeros disparó dos armas de fuego contra maestros y alumnos.



Para la menor de 11 años, aún prevalece el miedo entre los estudiantes por ese suceso que dejó dos muertos y seis heridos en el interior del plantel educativo privado.



“Sí (me gustó). Nos enseñaron de las emociones, de lo que sentimos cada persona, nos preguntaron cómo nos sentimos y sí estamos asustados”, dijo al salir de la sesión acompañada de su padre.



“Lo que pasa es que muchos niños no quieren venir, tienen miedo todavía”.



Regina tiene muy presente a José Ángel, recuerda que en ocasiones sí advirtió tristeza en su rostro, quien vivía con sus abuelos paternos tras la muerte de su madre.



“Era un niño bien portado, con buenas calificaciones y muy tranquilo, pero con este hecho sorprendió a todos”, recalcó la menor.



Reanudarán clases



El regreso a clases en el Colegio Cervantes, tras el tiroteo, se realizará el viernes entre detectores de metales y el uso de mochilas de plástico transparente.



Las medidas de seguridad, propuestas por directivos y padres de familia, se anunciaron durante la sesión de atención emocional a estudiantes de Sexto “B”, salón del que era alumno José Ángel.



En la circular se precisa que en atención a la recomendación que les hicieron los especialistas y con la finalidad de brindar mayor seguridad, el acceso de los alumnos Campus Bosque se hará de primero a tercer grado por la puerta lateral y de cuarto a sexto, así como de secundaria, lo harán por la puerta principal, frente al Bosque Venustiano Carranza.



En tanto el doctor Guillermo Siller, director médico del Sanatorio Español, dijo que los cinco alumnos y el profesor heridos tuvieron una evolución satisfactoria, por lo que se autorizaron sus altas.