El ranking de películas de Star Wars, de la mejor a la peor

Han pasadodel estreno de la cinta Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza, título que representó el inicio de una de las franquicias más exitosas del séptimo arte., como se le denomina en Latinoamérica, fue creada por el cineasta estadounidense, quien desarrolló un universo cinematográfico sobre una galaxia ficticia, en la que la familia “Skywalker” era protagonista.El episodio IV, forma parte de laconformada por el Star Wars: Episodio V-El Imperio Contraataca de 1980 y Star Wars: Episodio VI- El Retorno del Jedi estrenada en 1983; casi dos décadas más tarde, llegó lacompuesta por Star Wars: Episodio I-La amenaza fantasma de 1999, Star Wars: Episodio II-El ataque de los clones y en 2005 Star Wars: Episodio III- La venganza de los Sith.Tiempo después llegaron una serie decomo La Guerra de los Clones del 2008, Rogue One en 2016 y Han Solo de 2018, paralelamente se estrenó lade la franquicia, en la cual entraron Star Wars: Episodio VII-El despertar de la fuerza del 2015, Star Wars: Los últimos Jedi estrenada en 2017 y por último, Star Wars: Episodio IX-El ascenso de Skywalker, que llegó a las grandes pantallas este 19 de diciembre.Desde la primera entrega, la saga se convirtió en el referente inmediato del, caracterizado por que las historias desarrollan arcos dramáticos en el espacio, con el arquetipo propio de un villano y un héroe, batallas intergalácticas, viajes estelares y un gran avance tecnológico.Sin embargo, pocas cosas han causado tanto alboroto en la galaxia de Star Wars como “The Last Jedi” (Los últimos Jedi) de, o tanta añoranza como The Empire Strikes Back (El Imperio contraataca). Hoy, por diferentes razones, cada fan tiene mayor estima por alguna de las películas de la saga.Con el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker”,presentó su clasificación de la “Guerra de las Galaxias”, ordenada de la mejor a la peor película.Después de ver el noveno capitulo,, ¿en que puesto lo pondrías?