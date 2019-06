El Real Madrid tendrá equipo de fútbol femenino

No hay dudas que el Real Madrid es uno de los clubes de fútbol más importantes del planeta pero está a punto de dar un paso que agigantará su magnitud a nivel institución. El club blanco tendrá equipo de fútbol femenino a partir de la temporada, según confirmaron este sábado los medios españoles.El Real Madrid comprará la plaza del Club Deportivo Tacón, recientemente ascendido a la Liga Iberdrola (la liga femenina de fútbol de primera división de España), algo que fue confirmado por Rafael del Amo, presidente del Comité de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)."Hemos estado ahí por detrás. La federación ha tenido algo que ver. Creíamos que era algo muy importante que los mejores equipos nacionales tengan un equipo femenino. Yo siempre le decía en broma a mis amigos madridistas que no serían grandes sin equipo femenino. Ahora sí puedo decir que son grandes", dijo Del Amo en diálogo con la Agencia EFE.De esta forma, a parir del 8 de septiembre, el Real Madrid figurará por primera vez entre los 16 equipos participantes en la competición española femenina. Rafael del Amo aseguró también que es "un honor tener al Real Madrid" en la competición. "Muchas chicas y muchas mujeres lo estaban pidiendo. Creo que estamos de felicitación, tanto ellos como nosotros y el fútbol femenino español", subrayó.El diario AS informó que "la formalización de la compra de la plaza sería ejecutada esta misma semana" y que la entidad presidida por Florentino Pérez desembolsaría aproximadamente USD 600.000 en la operación.Cuando el fútbol femenino se volvió profesional en España, clubes como Barcelona, Atlético de Madrid o Sevilla apostaron inmediatamente por el fútbol de mujeres, que ha ganado tanta popularidad que un partido entre Atlético Madrid-Barcelona reunió más de 60.000 hinchas en el Wanda Metropolitano.En Madrid, además del Atlético, existe otro club en la Liga Iberdrola, además del CD Tacón, que funciona al margen de la estructura de un club de fútbol profesional masculino, el Madrid CFF, donde juega la argentina Agustina Barroso. Ahora ambos tendrán seguramente unos atractivos derbis de la ciudad ante el Real Madrid.