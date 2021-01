El Reino Unido localiza 77 casos de la variante sudafricana del coronavirus

Escuchar Nota

"En este momento estos (casos) están todos relacionados con el viaje. Es por ello que tenemos fuertes medidas fronterizas contra el movimiento procedente de Sudáfrica", añadió el ministro en declaraciones a la cadena británica BBC.



"Así que, incluso después de haber recibido ambas dosis de la vacuna, usted puede aún transmitir la covid a otra persona y la cadena de transmisión continuará", agregó.



La autoridades sanitarias del Reino Unido, pero todos ellos están bajo estricta observación, informó este domingo el ministro de Sanidad, Matt Hancock.Estos casosy no son resultado de una transmisión entre la población, aclaró el ministro, ante la creciente inquietud sobre el impacto que esta variante pueda tener en el plan de vacunación.Los científicos del Gobiernoy que aún no se sabe exactamente si ésta es resistente a las vacunas contra la Covid-19.El Gobierno vetó hace unas semana la llegada de pasajeros detras detectarse esta variante y también los vuelos de Portugal y América del Sur a raíz de una nueva cepa brasileña.Además, el país ha hallado, dijo el ministro, sin aportar más detalles.El Reino Unido está vacunando con los preparados deMientras,, subdirector médico de Inglaterra, uno de los principales asesores del Gobierno, advirtió hoy de que es posible que los vacunados pueden transmitir el virus, por lo que les pidió que respeten las medidas de confinamiento.En un artículo publicado en el dominical "Sunday Telegraph", Van-Tam indicó que los científicos todavía no saben si las personas que han sido vacunadas "aún pueden pasar el virus a otras, si bien ellas están protegidas" para evitar enfermarse.