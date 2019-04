El reto de Esteban

El pasado 12 abril, por la mañana, al término de una clase con el director artístico del San Francisco Ballet, Helgi Tomasson, se anunció algo inesperado para Esteban Hernández: dos de sus compañeros eran promovidos a solistas de la compañía, posición que él ocupaba, y, tras un trance, vino la gran noticia.“A partir del 13 de mayo”, expresó Tomasson, “Esteban será bailarín principal”.“La verdad es que no me lo esperaba”, comparte el bailarín tapatío vía telefónica desde San Francisco. “Fue algo muy emocionante. No me pude contener y empecé a llorar de emoción porque no podía creer que estuviera pasando”.El nombramiento signaba el fruto de seis años de trabajo en una de las compañías de danza clásica de mayor renombre internacional, que reclutó al mexicano en 2013 y lo promovió a solista cuatro años después.Tras ser felicitado por sus colegas, lo primero que Esteban hizo fue hablar a casa para contárselo a sus padres y escribir a su hermano Isaac, primer bailarín del English National Ballet.Tanto Isaac como Esteban comenzaron muy niños en el mundo del ballet bajo la instrucción de su padre, el exbailarín, coreógrafo y profesor de danza Héctor Hernández, en un improvisado salón en el jardín de su casa en Zapopan.