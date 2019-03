El Saltillo Soccer le pega al líder

Triunfo con categoría, el Saltillo Soccer regresó a la senda de la victoria y le propinó un tremendo golpe al líder del Grupo XII, los Rayados de Monterrey, luego de derrotarlos por 2-1 en el estadio Olímpico, en el duelo correspondiente a la jornada 28 de la Liga TDP.Fue en los primeros segundos del partido cuando los Coyotes se encargaron de abrir el marcador, siendo Ricardo Rodríguez el artífice del tanto tras encontrarse con una pelota dentro del área y cruzar al cancerbero en lo que fue un verdadero gol de vestidor.El vendaval azul y blanco no se detuvo e instantes más tarde construyeron el segundo en un centro al área de Eliud Sáenz, que fue rematado con la cabeza por parte de Jesús Hernández, una ventaja importante con la que se fueron al descanso.Los Rayados encontraron el descuento en el amanecer de la parte complementaria, luego de que la zaga saltillense concediera un rebote que quedó danzante en el área chica, para ser empujado al fondo de las redes y vencer a Miguel Sotelo; no obstante, no impidió la victoria de la “SS”.El Saltillo Soccer vuelve al sendero del triunfo y buscará seguir con el buen ritmo en su ruta a la fiesta grande de la Liga TDP, cuando visite a los Troyanos de la Universidad de Monterrey el 13 de marzo.