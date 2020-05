El SARS-CoV-2 no se va a la taza de baño y ya. Fragmentos siguen viajando, advierten estudios

Escuchar Nota

>Científicos de España realizan desde hace semanas investigaciones que apuntan a que ARN que provoca el coronavirus SARS-CoV-2 se traslada a través de las aguas negras. El descubrimiento podría ayudar a alertar de nuevos contagios hasta con semanas de antelación. En México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también busca estudiar los riesgos en caso de que el virus sobreviva en aguas negras, según informó Milenio.Pedro Simón, Director Técnico de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Murcia, España, informó en entrevista con El País que desde el 12 de marzo él yEn el estudio descubieron queEl funcionario dijo a El País que es “improbable” que la carga viral detectada sea capaz de infectar a alguien de coronavirus porque son fragmentos que no pueden causar enfermedad, pero ya analizan si los restos localizados podrían ayudar a alertar de futuros brotes.Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y de la Universidad de Valencia realizaron un estudio donde encontraron que el virus permenció en las aguas residuales días antes de que la epidemia se anunciara en regiones de España.De acuerdo con los resultados, en los municipios Lorca, Cieza y Totana el ARN del SARS-CoV-2 apareció en las aguas fecales 16 días antes de que las autoridades sanitarias confirmaran el primer contagio de COVID-19.Mientras que en Valencia, donde fueron tomadas 15 muestras en centrales de tratamiento de aguas negras, investigadores encontraron que el pico de concentración del virus se alcanzó 15 días antes del de los contagios diarios, lo que da esperanza para que se pueda alertar a las autoridades de nuevos brotes.“Creemos que este sistema puede funcionar como alerta temprana ante un posible segundo brote en unos meses; no sería una sustitución de las medidas de vigilancia epidemiológica ya establecidas, como los tests masivos, sino complementaria”, dijo al diario español Gloria Sánchez, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos y coordinadora del trabajo.Milenio informó esta semana que la Conagua comisionó 5 millones de pesos para un estudio urgente que ayude a esclarecer si el virus sobrevive en aguas negras.El diario tuvo acceso a un oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda con fecha del 3 de abril, en él, la Conagua solicita presupuesto para la “Elaboración de estudios necesarios para mitigar el impacto de la emergencia y preparar las medidas a adoptar para el abastecimiento y saneamiento de agua libre de transmisión del virus SARS CoV-2”.La comisión no brindó más información, pero la científica María Teresa Orta Ledesma, integrante del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y encargada de realizar el estudio, dijo a Milenio que investigaciones de otros lugares del mundo apuntan a que podría haber fragmentos del material genético del virus en aguas residuales.Además de su presencia en aguas negras, el virus que causa el COVID-19 puede encontrarse en el semen, señalaron investigadores chinos en un pequeño estudio que no aborda si es transmisible por la vía sexual.Cuatro continuaban muy enfermos y dos estaban en recuperación.El informe del Hospital Municipal de Shangqiu en China fue dado a conocer el jueves en la publicación digital JAMA Network Open.No hubo seguimiento de largo plazo, así que se desconoce cuánto tiempo permanece el virus en el semen o si los hombresEl resultado contrasta con un estudio a 34 hombres chinos con COVID-19 dado a conocer el mes pasado en la publicación Fertility and Sterility (Fertilidad y Esterilidad). Investigadores estadounidenses y chinos no encontraron el virus en el semen en los exámenes efectuados entre ocho días y casi tres meses después del diagnóstico.El doctor John Hotaling de la Universidad de Utah, coautor de ese texto, dijo que el nuevo estudio incluyó hombres mucho más enfermos, la mayoría con la enfermedad activa.Las autoridades creen que la principal vía de propagación del coronavirus son las gotitas expulsadas cuando alguien infectado tose y las inhalan las personas a su alrededor.