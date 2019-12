El SAT abre convocatoria para trabajar en las 49 aduanas del país

Si deseas ingresar alpara formar parte de la, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió al público el proceso de selección y estaráEl SAT, un puesto multifuncional y estratégico que requiere contar con portación de arma de fuego, debido a la diversidad de actividades operativas realizadas completamente en campo en los tres tipos de aduanas de nuestro país: fronterizas, marítimas e interiores.Los interesados deben tenerentre las diferentes aduanas del país, así como para cubrir las largas jornadas de trabajo que requiere el servicio.Dependiendo de las secciones y puntos de revisión con las que cuenta cada aduana, se le asignará un rol al oficial de Comercio Exterior, y éste podrá ser en cualquiera de las• Acreditar la nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos.• Gozar de buena salud física y mental, a fin de no poner en riesgo su integridad.• Mayores de 18 años de edad al presentar la solicitud (en caso de los varones, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.• Saber conducir automóvil, preferentemente transmisión estándar.• No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.• Original y una copia en anverso y reverso de los siguientes documentos (además de llevarlos digitalizados en una USB en formato PDF para integrarlos en el expediente electrónico).• Certificado o constancia de estudios de licenciatura o ingeniería termina- da, afín a comercio exterior, sociales y económico administrativas (100% de créditos cubiertos).• Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación.• Copia certificada del acta de nacimiento expedida por Oficial del Registro Civil.• Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (pago del impuesto predial, agua, recibo telefónico o de pago de energía eléctrica).• Credencial para votar o pasaporte mexicano vigentes.• Licencia para conducir automóvil, vigente.• Clave Única de Registro de Población (CURP).• Registro Federal de Contribuyentes.• Certificado médico de buena salud.• Certificado médico de tipo sanguíneo.• Carta de no antecedentes penales.Para conocer la convocatoria completa consulta