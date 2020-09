¿El SAT podrá tomar fotos y videos de tu casa?

Escuchar Nota

Este mecanismo no busca, de ninguna manera, limitar la privacidad e intimidad de las personas, sino combatir la corrupción y la defraudación fiscal.

Una propuesta en el Artículo 45 delha empezado a preocupar a varios contribuyentes y es que de ser aprobada entraría en vigor el próximo año.Se trata del primer párrafo del Artículo 45 que establece las obligaciones de los contribuyentes cuando reciban a sus visitadores. Señala que estosAlgunos contribuyentes creen que los del SAT van acomo las TVs, pero las autoridades dicen que no se preocupen.Incluso el secretario de Hacienda llevó el tema a su cuenta de Twitter y dijo…Y no es tanto contra el contribuyente normal, el que paga, sino contra laslas cuales muchas vecesA lo que se refiere esto (que ya está en el Artículo 10 que es) es que el SAT pueda tomar una foto, solo eso.El analista David Paramo dijo que es un tema al que se le debería ajustar la redacción, porque ésta en el Artículo 45 es confusa, ya que dice que se podrán usar…, pero no se refiere a qué y en qué momento.