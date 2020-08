El secreto del monoplaza de Fernando Alonso y Alex Palou

Escuchar Nota

El parabrisas Aeroscreen es un enorme avance para la seguridad de los pilotos. Para el piloto Simon Pagenaud "simplemente te sientes seguro. Sientes que, si algo sucede, tu cara está protegida. Es increíble ver un salto tan grande en la seguridad". Otro piloto, Will Power, ha sido todavía más claro: "Después de pilotar con él una vez, te sientes desnudo en un coche que no lleva". Para Josef Newgarden, "ni me fijo en la pantalla para ser honesto. En cuanto a la experiencia del piloto, ya no lo noto. La visibilidad estaba bien y no tengo ningún problema".

Las 500 Millas de Indianápolis son una de las citas míticas del deporte del motor y este año volverá a haber dos españoles en la parrilla de salida:y el debutante. Los dos pilotarán un coche que este año ha incorporado, por primera vez en unEste sistema ya ha demostrado su eficacia en algunos accidentes sucedidos en esta temporada de la INDICAR, como el que sufrieron Colton Herta y Rinus VeeKay en la primera carrera de Iowa.Elcumple con dos de las cuatro funciones fundamentales que un parabrisas y su marco de seguridad desempeñan en un coche de calle: impide la entrada al habitáculo de objetos que pueden dañar a los ocupantes y protege en caso de vuelco. En los automóviles de serie, el parabrisas también sirve de apoyo para el despliegue del airbag del acompañante y aloja las cámaras de los sistemas de seguridadestá compuesto por un parabrisas laminado y un marco de titano. El parabrisas está fabricado por PPG, especialista en el diseño de las ventanas de las naves espaciales. No es de cristal, sino policarbonato laminado balístico. Este material no se emplea en los coches de serie porque es menos transparente que el cristal y se deteriora fácilmente.La pantalla del Aeroscreen dispone de un elemento calefactor para evitar el empañamiento y de una lámina interior antirreflectante para evitar los deslumbramientos. En carrera se instalan sobre él ocho láminas despegables que se van retirando en las paradas en boxes a medida que se van ensuciando. Con solo 7,8 kilos de peso,. Carglass aplaude esta iniciativa y espera que se haga extensible a todas las categorías de monoplazas de competición del mundo.Todas las soldaduras se inspeccionan con rayos X y el ensamblaje final se mide en una máquina de medición de coordenadas 3D. Solo pesa 12,6 kilos y es capaz de soportar 15.400 kilos de carga.Laha optado por otro sistema, el Halo, que también ha demostrado su seguridad en varios accidentes. La gran diferencia es que el Halo es efectivo al 100% para soportar los impactos de otros coches o de piezas de gran tamaño y caso de vuelco, pero no protege de pequeñas piezas que pueden perforar el caso de un piloto, como le sucedió a Felipe Massa en el GP de Hungría de 2009.El objetivo es evitar accidentes de consecuencias fatales, como el de Jules Bianchi (perdió la vida tras un accidente en el GP de Japón de 2014, donde impactó contra una grúa); o los de Dan Wheldon (falleció tras sufrir lesiones irreversibles en la cabeza tras un aparatoso accidente en Las Vegas en 2011) o Justin Wilson (falleció por lesiones en la cabeza tras recibir el impacto de piezas de otro coche en el óvalo de Pocono en 2015) en la INDYCAR.