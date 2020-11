El secuestro de Adal Ramones: estuve 7 días en un clóset con cadenas en los pies

Escuchar Nota

​“Fue tanto el éxito del programa (Otro Rollo), que yo creo la gente decía: ‘Este güey es millonario, ha de tener avión privado’, porque el éxito fue rotundo en toda América. Yo me iba a casar con Gaby Valencia, fuimos con el sacerdote, salimos y nos enojamos. Esa noche Gabi y yo nos enojamos de un rollo con el sacerdote”, contó Ramones.



"Estuve una semana exacta secuestrado. Estuve metido en un closet, 7 días metido, pero nunca me golpearon. Estuve esposado y tenía cadenas en los pies", recordó.



"Pero fíjate qué onda, no hagamos bromas. Yo bromeé a Lalo Suárez, productor de Televisa. Unos días antes le dije: ‘Lalo, me tienen secuestrado’. Y yo de ‘Es broma’. Unos días antes. Pero cuando me hacen a mí grabar para que sepan que estaba secuestrado, el primero que pensé fue Lalo, pero cuando lo escuchó, dijo: ‘Ya déjense de mamadas’. Hasta que dijo: ‘Esto es real’. Entonces Lalo recibió otra instrucción que era tener de negociador a Memo del Bosque".



Luego especificó cómo sucedió su secuestro: "Voy a un departamento que rentaba en Vertiz y Narvarte, y cuando baje para abrir la puerta y meter la camioneta, salen unos cuates de los arbustos y era como una Uzi. Me dicen: 'Mira Adal, no te vamos a hacer nada, cooperas, es un secuestro'. Y yo decía 'Madres'".

Adal señaló que en ese entonces acababa de ver la película Pulp Fiction, de Tarantino, por lo que de inmediato pensó en una "escena bien fuerte donde lo están sodomizando (al personaje de Marsellus Wallace). Me avientan y caigo en un colchón, y yo digo: 'A estos cuates los mandó el ex novio de Gaby'. Porque él estaba muy clavado con ella y yo se la volé".