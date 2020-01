El senador Ricardo Monreal es reivindicado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apercibió a la Comisión Nacional Honestidad y Justicia (CNHJ) de MORENA, para que se atiendan puntualmente los estándares fijados por la Sala, porque ya ha establecido que dicha Comisión carece de competencia en asuntos que involucren actos de derecho parlamentario.



En el expediente SUP-JDC-1878/2019, los Magistrados, por unanimidad, revocaron la amonestación impuesta por la CNHJ al Senador Ricardo Monreal Ávila, respecto de su actuación en el procedimiento de renovación de la Mesa Directiva del Senado de la República, en atención a que la Comisión de MORENA carece de competencia para conocer temas de derecho parlamentario.



El mismo Tribunal, el 2 de septiembre de 2019, había resuelto en el expediente SUP-JDC-1212/2019, que la votación de reelección o elección de quienes conformarían la Mesa Directiva del Senado era un asunto exclusivamente de la organización y funcionamiento del Senado de la República, por lo que la CNHJ no podía conocer de ello ni hacer pronunciamiento alguno, pues se trataba de un asunto de derecho parlamentario que no incidía en el partido político.



No obstante ello, la CNHJ, decidió amonestar al Senador Ricardo Monreal Ávila, por su intervención en el procedimiento de renovación de la Mesa Directiva, por lo cual, el TEPJF dejó sin efecto la amonestación y le reiteró a la CNHJ que no puede conocer temas de derecho parlamentario, por lo que la apercibió para que el futuro obedezca los lineamientos que le ha fijado el TEPJF.



En la misma sesión, al resolver el expediente SUP-JDC-1877/2019, se revocó el oficio por el que la CNHJ solicitaba al Senador Ricardo Monreal excluir del grupo parlamentario de MORENA a la Senadora María Lilly del Carmen Téllez García, pues se trata de un asunto que sólo compete al grupo parlamentario de MORENA y no a la CNHJ, quien emitió el oficio sin fundamento alguno, pues se trata de un tema exclusivamente legislativo además de que la Senadora ni siquiera es integrante de MORENA.



Con información de Excélsior