El ‘señor sin camisa’ de los memes sufre de esquizofrenia

Desde hace algunos días circula en redes sociales el ‘meme’ de un señor sin camisa, con sus manos sobre sus hombros y que se encuentra en medio de una fiesta. Dicho señor ha sido víctima del Photoshop y es ahora el protagonista de miles de memes que circulan en internet.Esto quizá sería motivo de risa para cualquier otra persona, sin embargo, para la familia del "señor sin camisa" no es así, pues por la enfermedad que tiene consideran que los memes son una forma de burla en su contra.Para una entrevista exclusiva, acudimos a Dzidzantún, a casa de esta persona cuyo nombre es José Francisco Valencia Cab, de 38 años, donde su familia nos recibió y relató su historia.La madre de José Francisco, a quien la comunidad conoce como 'Panter', dijo que él padece de esquizofrenia y que se encuentra bajo tratamiento médico.Asimismo, confirmó que no es ningún indigente, como algunos señalaron, ya que vive con su familia, donde recibe atención personal, comida y techo.Durante su juventud, el famosísimo 'Panter' de Dzidzantún fue campesino y era común verlo en su bicicleta rumbo a su parcela. También, destacó como un gran jugador de fútbol en su equipo local llamado Los Atléticos.Por su buena condición deportiva varias veces fue antorchista guadalupano, además de que destacó como DJ.Su vida transcurría normal hasta que la esquizofrenia comenzó a progresar. Quizá por su mismo trastorno, él contó a su familia que todo se originó tras ser inyectado con algún líquido por sus "amigos" en una fiesta.De un momento a otro, 'Panter' se convirtió en una persona solitaria que deambulaba por la calle, con la mirada perdida y con movimientos involuntarios con los dedos.Vecinos y amigos lo conocen y saben que no es una persona violenta, al contrario, es común que llegue a las fiestas y entre sin pedir permiso, ya que acude para que le den comida, lo que los anfitriones siempre le ofrecen con amabilidad.Durante el día se le puede ver deambulando pidiendo un peso para comprar su refresco en la tienda.La familia de José Francisco sólo pide a los internautas que dejen de compartir su imagen, ya que es una persona enferma y ni siquiera tiene idea de la magnitud de su fama.Con información de Sipse.