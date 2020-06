El Servicio Sismológico Nacional fue creado por Porfirio Díaz

Escuchar Nota

Personal del Instituto Geológico de México (1906)

“En los argumentos favoritos del gobierno, es costoso, sólo se usa una o dos veces al año, y como las pruebas COVID no tiene ninguna utilidad más que de diagnóstico de algo que ya se supo…. ¡No se les vaya a ocurrir desaparecer el Servicio Sismológico Nacional!”.

En los argumentos favoritos del gobierno, es costoso, sólo se usa una o dos veces al año, y como las pruebas COVID (según ellos) no tiene ninguna utilidad más que de diagnóstico de algo que ya se supo.... ¡No se les vaya a ocurrir desaparecer el Servicio @SismologicoMX Nacional! — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 23, 2020

Sí, el Instituto Sismológico Nacional fue creado el 5 de septiembre de 1910 por Porfirio Díaz. Es, efectivamente, una institucion porfirista. No se puede negar — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) June 23, 2020

Fue bajo la presidencia deque nació el actuall, como fruto de los acuerdos alcanzados por México en 1904, cuando Francia convocó a la creación de la Asociación Sismológica Internacional. El, el entonces presidente Porfirio Díaz, inauguró el Servicio Sismológico Nacional cuyo propósito esDe acuerdo con datos del Instituto de Geología de la UNAM:El Instituto de Geología de la UNAM, heredero del, es el. A lo largo de su historia, esta institución centenaria ha estado a cargo de la Secretaría de Fomento, Colonización Industria y Comercio entre 1888 a 1917, de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo de 1917 a 1929 y, a partir del 16 de noviembre de ese año de la Universidad Nacional Autónoma de México.El origen del Instituto Geológico de México, llamado también Instituto Geológico Nacional, data de 1882 cuando el ingeniero de minas, que se desempeñaba de manera simultánea como director de la Escuela Nacional de Ingenieros (con sede en el Colegio de Minería) y como profesor de la cátedra de Mineralogía, Geología y Paleontología, así como la de Química en la misma escuela, concibió la idea de formar una institución que se ocupara de hacer estudios geológicos y relacionarlos con aspectos mineros.En épocas anteriores a esta fecha,integradas por especialistas nacionales como extranjeros. De ahí que la idea de Del Castillo intentara dar un carácter institucional a dicha ciencia.A instancias suyas, el Secretario de Fomento, general Carlos Pacheco, solicitó al Congreso de la Unión el 26 de mayo de 1886, la creación de un Instituto Geológico, que diera cabida alque el gobierno estaba dispuesto a impulsar.El establecimiento propuesto tendría como objetivo el estudio geológico del territorio nacional desde el punto de vista práctico, científico, técnico e industrial. Mientras la iniciativa de ley era estudiada, el presidente, en calidad de jefe. Nueve meses después, el 17 de diciembre de 1888, el Congreso de la Unión autorizó la creación del Instituto Geológico de México.Al respecto, el ex presidenteironizó que "no se les vaya a ocurrir desaparecer el Servicio Sismológico Nacional, luego del sismo de 7,5 registrado en Oaxaca, debido a que fue creado por el gobierno de Porfirio Díaz y su operatividad es costosa.A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario manifestó:Cabe señalar que el comentario de Felipe Calderón fue realizado luego que el periodista Sergio Sarmiento destacara que el Instituto Sismológico Nacional fue creado el 5 de septiembre de 1910 por Porfirio Díaz, lo cual lo ubica como una institución porfirista.