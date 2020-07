¡El show está listo! La NBA regresa tras el Covid-19

Escuchar Nota

Dicen que “un juego completamente nuevo” está por llegar.Será la primera vez en la historia en que pueda verse un juego de NBA en el mes de julio, y dos días después será la primera ocasión que se vea uno en agosto, así que, en cierta forma, el slogan de la Liga tiene razón: veremos un juego nuevo.Pero solo en cierta forma, porque, en realidad, será el juego que conocemos y que a muchos ha cautivado por su espectacularidad.Ante la obligación de ajustarse a las circunstancias sanitarias, las cosas no serán exactamente iguales a como estamos acostumbrados, mas no por ello tendrán menos calidad. Esa sí es una garantía de la que podemos estar seguros.Quien quiera levantar elen 2020 deberá prepararse para tener un buen rendimiento durante 70 o 75 días, pues esto le permitiría ganar el último juego de la temporada.Ningún equipo (ni siquiera los Bucks o los Lakers) ha asegurado la posición en la que se encuentra, así que por los ocho juegos para cerrar el calendario serán muy importantes.Éstos no solo servirán para entrar en ritmo, éstos definirán los enfrentamientos de playoffs, y por ello los equipos debe tener en mente que, esta vez, para ser campeón deben ganar un sprint, no un maratón.