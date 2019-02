El sistema mundial de control de armas ‘se está hundiendo’

Los principales elementos del sistema internacional de control de armas "se están hundiendo", alertó este lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien hizo un llamamiento a preservar el tratado nuclear INF y evitar una nueva carrera de armas atómicas."Voy a ser directo. Los principales elementos de la arquitectura internacional de control de armamento se están hundiendo", advirtió Guterres ante la Conferencia de desarme de la ONU en Ginebra."Necesitamos una nueva visión del control de armas en el contexto complejo actual en materia de seguridad internacional", continuó Guterres.El secretario general de la ONU lamentó que los países no busquen "seguridad" a través de la "diplomacia", sino "desarrollando y acumulando nuevas armas". "La situación es particularmente peligrosa en lo que concierne a las armas nucleares", precisó."La desaparición del tratado INF (...) dejaría al mundo menos seguro y más inestable. Esta inseguridad y esta inestabilidad se sentirán aquí en Europa", afirmó.A principios de este mes, Rusia y Estados Unidos suspendieron su participación en el tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) de 1987, acusándose mutuamente de violarlo."Simplemente no podemos permitirnos regresar a la carrera nuclear desenfrenada de los días más sombríos de la Guerra Fría", alertó, llamando a "las partes del tratado INF a utilizar el tiempo que les queda para reanudar un diálogo sincero sobre los diferentes puntos"."Es muy importante que este tratado se preserve", insistió, pidiendo también a Moscú y a Washington que prolonguen el tratado New Start sobre la reducción de arsenales nucleares, que expira en 2021.