El sube y baja de los equipos en la Liga MX

El Clausura 2019 ha tenido en la punta de la competencia a Tigres, Monterrey y León por varias jornadas. Sin embargo, después de ellos la tabla se ha movido en varias ocasiones, y los que aparecieron en la parte baja, hoy compiten en la zona de clasificación.La competencia ha sido un sube y baja constante, que claro, también hay que decirlo, para algunos le da emoción y para otros inestabilidad a la Liga MX.Para empezar, varios de los que arrancaron con buen paso, se encuentran en un mal momento. Chivas y Atlas son dos ejemplos claros de los anterior.Los rojiblancos iniciaron con tres triunfos consecutivos; no obstante, después de sumar tres empates y registrar una victoria más ante atlas, cambió su momento, ya que perdió ante Pachuca, Monterrey y América, además de igualar ante Querétaro. Esos números hoy lo colocan en el décimo primer lugar con 15 puntos, aunque solo a dos unidades de la zona de Liguilla.Mientras que los rojinegros ilusionaron a su afición al obtener 10 puntos de 15 posibles hasta la quinta jornada. Después de eso, ha ligado seis derrotas consecutivas, y de ahí que tenga solo siete unidades y esté ubicado en la decimo quinta posición.Cruz Azul decepcionó en un inicio, después de que el torneo fue muy sólido en la fase regular. En este Clausura 2019, en las últimas cuatro fechas ha sumado diez puntos de doce posibles, solo dejó ir dos en el empate a un gol ante Veracruz.Los celestes sumaron solo ocho puntos de 21 que estuvieron sobre la mesa, y por ello estaban en la decimo cuarta posición. Actualmente presumen 18 puntos y están en el lugar siete del certamen.Por otra parte, Pachuca tampoco arrancó de la mejor manera, es más, tenía la mala inercia del torneo pasado, tan es así que apenas en la tercera jornada le dieron las gracias a su entrenador Pako Ayestarán.En cuanto Martín Palermo tomó las riendas, la cara de los Tuzos fue otra. Luego de once partidos concluidos en la justa, ocupan el octavo lugar con 17 puntos, aunque ha tenido algunos tropiezos, como las derrotas ante Tigres y Cruz Azul.Por otro lado, Tijuana también tuvo que renovarse para subir peldaños en la clasificación. El colombiano Oscar Pareja se hizo cargo de los Xolos, y aunque en la sexta jornada sumaban siete unidades y eran décimo terceros, hasta ahora son quintos con 19 unidades.Necaxa también ha sido un caso extraño en este sentido, pues sumó en un comienzo 11 puntos de 18 posibles. Sin embargo, desde la sétima jornada no funcionó de la misma manera y cayó en tres ocasiones de manera consecutiva. Fue hasta hace tres duelos que logró imponerse al América (3-1), luego empató a un tanto con el Toluca, y derrotó 2-1 a Santos. Gracias a eso, hoy son sextos con 18 puntos.Además, América, en menor medida, también ha tenido un sube y baja evidente. De 12 puntos logró nueve, pero luego fue bastante irregular, hasta que volvió a embalarse, y sacó 10 puntos en los últimos cinco duelos.Con el plantel que tienen, las Águilas son un firme candidato para conseguir, tal como lo hicieron el torneo pasado, el título, ya que cuentan con un plantel amplio, bien dirigido en la figura de Miguel Herrera.Por su parte, León, el actual líder, ha sorprendido, pues aunque en sus tres primeros partidos solo concretó dos puntos, después de eso presume ocho victorias consecutivas, y a raíz de eso, 26 puntos, los mismos que Tigres, pero con mejor diferencia de goles, ha concretado 25 y solo ha permitido seis.Es así como varios de los conjuntos de la Liga MX han logrado despuntar en las últimas jornadas, y gracias a ello compiten en la zona de Liguilla. Esto se debe, en gran medida, a lo noble del sistema, que permite los altibajos, y aún el que se cuele a la Fiesta Grande en los últimos lugares, aspira a ser campeón, sin importar el recorrido que tuvo en la fase regular.