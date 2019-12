El suicidio asistido desde el teatro

Yucatán es la entidad con más suicidios a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un dato eclipsado por la imagen turística que se tiene de ella, señaló, director, junto con Ariadna Medina, de, puesta que aborda el tema delEl texto se construyó con una investigación que incluyó, además de experiencias de personas que han estado de alguna manera relacionadas con esa situación. Aunque existen diversas investigaciones sobre el tema, casi todo el trabajo se limita a un círculo académico, por lo que "el teatro ayuda a abrir ventanas a realidades que no conocemos hasta que uno está inmerso", expresó Rath.En conferencia de prensa en el marco de la, junto con Rath estuvieron representantes de las obras Pulsar (Ciudad de México), Cómo llegar a Fuenteovejuna (Guanajuato), El evangelio según Santa Rita (Ciudad de México) y La tía Mariela (Aguascalientes)., escritor y director de, mencionó que lleva 13 años junto con José Luis Agüero trabajando para un público específico: infantes de cero a tres años, lo que los ha llevado a hacer un "teatro más físico en el que no se usan las palabras, todo es a partir del cuerpo y el juego", refirió.En tanto,, directora de, señaló que más que una obra, "es una marcha", ante lo cual solicitó a los asistentes ir de rojo. Enfatizó que su puesta representa "el lado progresivo" de la entidad, y no descartó la posibilidad de altercados durante el acto, pues solicitaron un permiso para realizar un grafiti y éste les fue negado.Por su parte,, productora de, presentó la obra como un ejemplo de lo que puede hacer la colaboración de entidades públicas y privadas, mientras que Ana Francis Mor, directora y escritora de El evangelio según Santa Rita, sugirió a los asistentes que "vayan con la mente abierta", pues aborda el tema religioso desde el cabaret.