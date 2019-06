El Sureste tendría PIB de solo 1%

Este año, el crecimiento en la Región Sureste de Coahuila estará por debajo del registrado en 2018 y no será mayor a las estimaciones que el Banco de México y otras entidades y calificadoras han externado sobre la economía mexicana.Para Ricardo Sandoval Garza, presidente de la Coparmex Saltillo, “la información que tenemos es que sí va a haber un crecimiento similar a las estimaciones de 1 a 2%, pero no de 4 o 5% como venía creciendo la Región Sureste en los últimos años”.Al hacer un balance de los primeros seis meses de 2019 de la economía regional, el líder patronal comentó que se depende mucho de la industria automotriz y de los grandes proyectos que tenga este sector, con nuevos modelos de autos, camionetas, camiones y tractocamiones, pero se está viendo un crecimiento muy marginal.Indicó que todo esto se debe a que las grandes compañías están viendo las cosas con mucha cautela, “debido a los problemas generales que todos estamos observando, como la cancelación de proyectos, y todo esto genera ruido, por lo que la gente está cautelosa y deteniendo proyectos de inversión.“Lo positivo es que la economía se sigue moviendo, pero sí se ve afectado el consumo interno porque todo está muy contenido, y para muestra les comento lo que se ve en la Ciudad de México, donde con la cantaleta de la corrupción fueron detenidos muchos proyectos que ya habían recibido sus autorizaciones.“Si se detecta corrupción, que se castigue y se meta a los corruptos al bote, pero no frenes los grandes proyectos por todo lo que generan”, expresó Sandoval Garza.