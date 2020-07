‘El T-MEC no es tan bueno como TLCAN’

Escuchar Nota

“El nuevo T-MEC, para decirlo de manera simple, tiene riesgos, y algunos de ellos muy importantes. El primero es pensar que su sola entrada en vigor será la palanca con la cual se va a reactivar la economía, y más en la situación en la que estamos, porque si no hay conjugación en las políticas públicas, la reactivación no va a suceder a pesar del Tratado y eso lo tenemos que tener muy claro.

“Haga de cuenta que le abrieron a usted la puerta, pero la decisión de entrar será solo de usted, pero la mejor forma de entrar y sacarle provecho, es generar confianza. ¿Cómo? Pues insisto, generando certidumbre, alineando las políticas públicas y dando certeza, para que esto empiece a reactivarse, de otra forma será una especie de una L con la parte inferior muy larga, con un periodo de varios años”, explicó.

“Habrá muchas industrias que empezarán a buscar relocalizar sus fuentes de proveeduría de Asia hacia América, y ahí debe estar México, listo para aprovechar, pero se requiere de una política industrial, económica y un ambiente propicio para la inversión que hoy no tenemos, que es todo lo contrario, por la forma como el Gobierno federal ha estado llevando decisiones en materia energética, cancelando proyectos de la manera más absurda e ilegal posible”, concluyó

Después de destacar las bondades que tuvo ely las ventajas que supo sacar México, el, expuso que el T-MEC es bueno, “es mejor tenerlo que no tener nada, pero definitivamente no es tan bueno como lo era el TLCAN”.Entrevistado vía telefónica en el noticiario, el también exgobernador de Coahuila expuso que un tratado siempre será un instrumento de crecimiento y desarrollo, pero no resuelve todos los problemas y eso se fue aprendiendo conforme fue pasando el TLCAN, con el que si bien se creció, no resolvió todas las desigualdades.Montemayor Seguy señaló que el T-MEC tiene grandes ventanas de oportunidad “porque su entrada en vigor coincide con una, y eso va a abrir oportunidades y presenta una tendencia, que ya la está habiendo: la industria en el continente americano va a buscar tener muy cerca a sus proveedores.