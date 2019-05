El ‘Tata’ Martino, tranquilo pese a ausencias

El técnico argentino Gerardo Martino trabaja con calma pese a las ausencias que tendrá para la Copa Oro, ya que es consciente de que hay calidad en la gente que tiene en la Selección Nacional de Futbol de México, afirmó el portero Jonathan Orozco.En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), expuso que pese a que no contará con Javier Hernández, Héctor Herrera, Carlos Vela, Hirving Lozano y Miguel Layún, el “Tata” luce satisfecho por la manera en que se responde en los entrenamientos.“Lo veo tranquilo en el aspecto de los grandes jugadores que hay, cómo se matan trabajando; creo que ellos están tranquilos con ese aspecto porque además físicamente los tiene a tope, lo veo tranquilo”, señaló.El guardameta dijo que ve “que los trabajos le sale como quieren, tiene los jugadores suficientes para hacerlo, no lo veo que diga ‘no voy a poder porque falta gente’, creo que tiene las suficientes armas para encarar la Copa Oro”.Respecto a la lucha que hay entre los porteros por ganarse un puesto en la lista final, destacó que la pelea es limpia y que se quedarán los que mejor hagan las cosas.“Más allá de quién quede fuera, somos grandes compañeros y hemos trabajado al 100 por ciento, más allá de quién juegue, de quién salga de la banca, todos son grandes arqueros y ha sido muy sana la competencia”, acotó.Así mismo, dejó en claro que existe una gran comunicación entre él, Hugo González, Raúl Gudiño y el que se perfila como titular, Guillermo Ochoa.“Trabajamos bien, no hay mala vibra, hemos trabajado a la perfección y él (Martino) tomará la mejor decisión; el estar aquí habla de lo bien que hemos trabajado”, sentenció.La selección mexicana viajará el sábado a Estados Unidos para sostener juegos amistosos con Venezuela, el miércoles 5 de junio en Atlanta, y el domingo 9 contra Ecuador, en Dallas.México está ubicado en el Grupo A de la Copa Oro, en el que debutará el 15 de junio ante Cuba en el estadio Rose Bowl de Pasadena; el segundo cotejo lo tendrá el día 19 ante Canadá, en la cancha de Broncos de Denver, y cerrará la primera fase el 23 contra Martinica, en el de las Panteras de Carolina.