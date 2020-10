El terrorífico caso de Josué en La Mano Peluda

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Uno de los casos más emblemáticos y espeluznantes de La Mano Peluda, programa radiofónico conducido por Juan Ramón Saénz, es el de Josué. La historia estremeció a México y mantuvo en vilo a los radioescuchas por mucho tiempo.



Todo comenzó en el 2002 cuando Josué decidió realizar una llamada al show para narrar su historia.



Josué contó que había intentado contactar al diablo a través de la magia oscura. Durante años, el joven, quien aprendió a realizar rituales de magia negra, invocó a cientos de demonios, quienes le ofrecían dinero y poder, a cambio de su vida. Pero todo cambió cuando uno de los seres más sanguinarios y despiadados, se apoderó de él y para liberarlo, le exigió que tomara la vida de alguien que amaba o enfrentaría las consecuencias. Josué, no sabía qué hacer, ni a quién recurrir. El ente malvado lo visitaba frecuentemente y destruía todo a su paso, además, hacía daño a los familiares de Josué, por lo que no dudó en contactar con Juan Ramón Saénz y su equipo para que le aconsejaran como frenar el diabólico contacto.



Fueron varias llamadas en las que Josué se ganó a la audiencia, su caso despertó singular interés pues en una de tantas intervenciones, los radioescuchas fueron partícipes de el momento terrorífico que vivió el joven, pues al momento de contactar con el auditorio, había presencias negativas en su casa. En un video que circula por Internet se puede apreciar cómo Josué vive momentos de pánico, pues señala que los espectros están con él, que le quieren matar. Grita, llora, solloza, todo en cuestión de minutos.



No sé supo a ciencia cierta qué pasó con el famoso caso. Josué no volvió a llamar, lo que sí se sabe es que después de un tiempo, el conductor Juan Ramón Saéz, falleció, al igual que uno de los sacerdotes que posteriormente le acompañó y otro más de sus colaboradores sufrió un aparatoso accidente automovilístico. Pasados los años, Josué volvió a aparecer públicamente, incluso dio su cara. En diversos medios ha comentado que no desea hablar de la situación. La postura del hombre es hermética por lo que se desconoce si aún sea presa del demonio.